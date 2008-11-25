Turizmciler tatilin 9 gün olmasını istiyor

İzmir ve Çeşmeli turizmciler, yaklaşan kurban bayramında 12 Aralık Cuma gününün tatil olması için Bakanlar Kurulu'nun şimdiden karar vermesini istedi. Kurban bayramı tatilinin 8 Aralık pazartesi günü başlayıp, 11 Aralık Perşembe günü sona erdiğini hatırlatan turizmciler, Bakanlar Kurulu'nun bayram sonrasındaki gün için idari izin kararı vermesiyle tatilin 9 güne çıkacağını kriz döneminde yerli turizme hareket getirebileceğini savundu.



Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, hükümete resmi izinlerin belirlemesinde erken davranma çağrısı yaptığını son anda belirlenen resmi tatillerin, tatil amacına uygun olmayarak ‘kargaşa yarattığını' iddia etti.



Öncel, “Bayram tatilleri ile hafta sonu veya başı arasında kalan iş günün idari tatil olması ve bu kararların muhakkak 30 gün önceden ilan edilmesi gerekiyor. Tatile çıkacakların tatil planlarını bu doğrultuda yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı haftasında, tek iş günü 12 Aralık cumadır. Bu günün idari tatil kabul edilmesi halinde, hemen ilanında büyük yarar bulunduğunu düşünüyorum” dedi.



Ilıca Hotel Genel Müdürü Yakup Demir ise, resmi tatillerin özellikle kış turizmi için doping etkisi olduğunu, turizme bu kanın verilmesi bu sektöre sıçrayan krizi tedavi anlattı. Demir, işletmelerin personel çıkışlarını en asgariye indireceğini belirterek, şunları söyledi:



“Özellikle, 12 Aralık Cuma gününün mesai olması ekonomiye hem de tatilcilere psikolojik rahatlama verecek. Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının daha fazla gecikmemesini, aksi taktirde bayram programı yapan tatilcilerin geri dönüş sıkıntısı yaşayacak. Bu da turizm ekonomisine zarar verecek.”



Ilıca Hotel Genel Müdürü Yakup Demir, bu takvimlerin belirlenmesinde Avrupa standartları kapsamına girilerek, bütçe dönemlerinde afişe edilmesi ve tüm vatandaşların her bayram ve resmi tatil günleri yaklaşırken, plan ve programlarını aylar öncesi yapabilme imkanlarının sunulması gerekliliğini vurguladı.



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamaları Birliği Başkanı Haluk M. Nişlioğlu ise, halkın tatil kültürlerinin arttığını, bayram ve diğer resmi tatillerde halkımızın, tatil beldelerine akın ettiğine dikkat çekerken, “Tatil özgürlüğünden halkımızın mağdur olmaması için sıkışan bu bir günün hemen idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bazı otellerimizin paketlerini küçülterek devletimize ve sektörümüze sağlayacağı katma değerlerde azalmalar olacak” dedi.



Ege Bölgesi'nin köklü seyahat acentelerinden ‘Begovil Turizm'in sahibi Cem Arıkan “Kurban bayramında tatile gitme arzusu yüksek ve rezervasyonlar iyiye gidiyor. Ancak, tatilciler dönüş programının belirsizliğinden şikayetçiler. Geçen ramazan bayramında yine 9 güne çıkan tatilin son anda idari olarak tatil edildiğinin açıklanması sıkıntı yarattı” dedi.



Atlasjet Ege Bölgesi Adnan Menderes Havalimanı Müdürü Gökhan Aktoprak da, Kurban bayramı nedeniyle yurt içi seferlerine yoğun bir talebin olduğunu ve uçakların şimdilik dolmak üzere olduğunu, yer bulma sıkıntısının yaşanmaması için gerekirse ek sefer koyacaklarını söyledi.

