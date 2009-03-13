Turizmciler sahillerde işgalci olmaktan çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, turizmcileri sahillerde işgalci olmaktan çıkaracak ve Hazinenin tapu iptal davası açmasını engelleyecek kanunu onayladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5841 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.



Denizde Can ve Mal Koruma, Türk Ceza ve Kadastro kanunlarında değişiklikler yapan kanun, hakkı olmayan yere tecavüzde cezayı, şikayete bağlıyor.



Bir hakka dayanmaksızın, başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini, malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal eden, sınırlarını değiştiren, bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olanlara, suçtan zarar görenin şikayeti üzerine, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.



Mevcut düzenlemede, kamuya ait taşınmazlar için de hapis cezası öngörülüyordu ve bu suç şikayete bağlı değildi. Yeni düzenlemeyle, kamuya ait taşınmazlar düzenlemenin dışına çıkartıldı ve suçtan zarar görenin şikayetine bağlandı.



Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra, bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere yönelik olarak kadastrodan önceki hukuki nedenlere dayanılarak itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağına ilişkin sınırlamanın kapsamına, devlet veya diğer kamu tüzel kişilikleri de dahil ediliyor.



Bu hüküm, devletin tasarrufu altında olduğu iddiasıyla önceden açılan ve henüz kesin hükme bağlanmayan davalar için de geçerli olacak.

