Turizmciler, kamuda iptal edilen izinlerin yeniden normale dönmesini istiyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde faaliyet gösteren turizmciler, darbe girişimi sonrası kamu çalışanlarının izinlerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasının, zaten iyi gitmeyen işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan ve Resmi Gazetede yayınlanan OHAL kararındaki 'memurların yıllık izinlerinin durdurulması' maddesi turizmcileri zor durumda bıraktı. İşlerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen turizmciler, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ şunları söyledi:

"Marmaris, Ramazan Bayramı'nda 25 yılın en dolu dönemini yaşamış ve yaklaşık 1 milyon vatandaşımız tatile gelmişti. Bayram sonrası normal yaşama döndük ve konaklama sektöründe doluluk yüzde 50 civarında seyretti. Darbe girişimi sonrası turizmciler olarak bir darbe daha yedik ve iptaller yaşandı. İç pazarımızda yaşanan iptaller sonrası uçak iptalleri de oldu. Hala İran ve Rusya'dan uçak gelmiyor. 'Kararlar alındı, turist gelecek' deniliyor ama ortada somut bir şey yok. Darbe kalkışması sonrası memurların izinlerinin iptaliyle sıkıntılar baş göstermeye başladı. Temmuz ve ağustos, Marmaris'in en fazla yerli turist ağırladığı aydır. Memurların izinlerinin iptali turizm sektörü için çok ağır karardı. Şu an her otelde iptaller gerçekleşti ve halen devam ediyor. Konaklama sektöründe doluluk oranı çok azdı, yaşanılanlarla yüzde 30- 50 arasında seyretmeye başladı. Konaklama sektöründen meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde 1 Ağustos'tan itibaren çok sayıda nitelikli dediğimiz oteller kapatma kararı aldı. Şu anda 5- 6 civarında otel kapatma kararını kesinleştirdi ve aybaşına kadar rakamlar yükselecektir. Yetkililer bir an önce turizmciler için önlem almalıdır. Bacasız sanayi batma noktasına geldi."