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Spor

Turizmciler istedi, liglerde devre arası uzatıldı!

TFF kararın, ülke turizminin sıkıntılı sürecinin aşılmasına katkı vermek amacıyla düzenlendiğini açıkladı

22 Kasım 2016 16:18

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Futbol kulüpleri ile Antalya Turizmciler Derneği'nin başvurusu üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nın, liglerin devre arasının uzatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat ettiği aktarılırken, "Bu talebi görüşen TFF Yönetim Kurulu, futbol kulüplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, ülke turizminin sıkıntılı sürecinin aşılmasına da katkı vermek amacıyla sezon planlamasında yeni düzenleme yaptı.

Liglerde devre arası tatili bir hafta daha uzatılırken, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri de değiştirildi." denildi.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig’in ikinci yarısının 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile başlayacağı, Süper Lig’in 28 Mayıs’ta, TFF 1. Lig’in ise 21 Mayıs’ta oynanacak maçlarla tamamlanacağı kaydedilirken, TFF 1. Lig’in 31. hafta maçlarının ise hafta içi 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacağı paylaşıldı.

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