Turizmciler içki fiyatları nedeniyle endişeli: ÖTV indirimi istiyoruz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, vergi ve alkollü içki fiyatlarındaki artışın, rakip ülkelere karşı Türk turizmcisinin elini zayıflattığını söyledi. İşler, bakanlık belgeli tesisler ile belirlenecek oranda turist getiren ve döviz kazandıran tesislere, alkollü içkilerde ÖTV indirimi getirilmesini önerdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu açıklaması ve 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte alkollü içkilerden alınacak ÖTV oranları da bellli oldu. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) son 6 aylık değişimin ortalamasını göz önünde bulundurarak alkollü içeçeklerin ÖTV artışını yüzde 15.5 olarak belirledi. Vergileme sistemi alkol oranına göre hesaplanan içki fiyatlarına, ÖTV artışı nedeniyle bu yıl ikinci kez zam yapılması gündeme geldi. ÖTV'nin enflasyon oranında artışına paralel, alkollü içki fiyatlarının 6 ayda bir zam gördüğünü belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, içki fiyatlarındaki artışın 'her şey dahil' sistemiyle hizmet veren turistik tesislerin maliyetlerini artırdığını söyledi. Tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarına dikkat çeken İşler, şu görüşleri dile getirdi:



"Döviz kurundaki artışın getirdiği avantajlı durumu, maliyetleri etkileyen vergi ve fiyat artışıyla kaybediyoruz. ÖTV artışıyla birlikte her şeye zam geliyor. Piyasalar enflasyonun etkisini daha çok hissediyor. İçki fiyatlarındaki artışla birlikte diğer maliyetlerimiz de artıyor. Bu durum, Avrupa pazarındaki rakip ülkeler karşısında ekonomik ve kaliteli tatil imkanı sunan tesislerimizi zora sokuyor, rekabet şansımızı ortadan kaldırıyor. Turizm gelirlerinde düşüşe neden olmanın yanında vergi kaybına da yol açıyor."



Türkiye'nin uluslararası turizm platformunda kaçak alkollü içki üretilen ülke olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Mehmet İşler, istek ve önerilerini şu sözlerle dile getirdi:



"Ülke ekonomisine döviz girdisi ve yan sektörlerle birlikte ciddi katkılar sağlayan, katma değer ve istihdam yaratan turizm sektörünün üzerindeki yük, rekabet etmeyi zorlaştırıyor. Özellikle yabancı turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Türkiye'nin imajını zedeleyen, turizm sektörünün dış pazarlarda rekabet etme gücünü zayıflatan, toplum ve halk sağlığını tehdit eden bu konunun çözümü için vergi uygulamaları gözden geçirilebilir. En azından, bakanlık belgeli tesisler ile belirlenecek oranda turist getiren ve belli miktarın üzerinde döviz kazandıran tesislere alkollü içkilerde ÖTV indirimi getirilebilir."



ÖTV ve fiyat artışlarının maliyetlerdeki artış nedeniyle sektörel açıdan bir handikap oluşturduğunu, başta halk sağlığı olmak üzere başka sorunlara da yol açtığını savunan Mehmet İşler, şöyle konuştu:



"Vergi ve fiyat artışları bazı alkollü içkilerin kaçak üretimini ve kayıt dışı satışını artırıyor. Evlerde üretimi, merdivenaltı üretimi artıran, hatta körükleyen bir durumla karşı karşıyayız. Üretim kontrol edilemez bir alana kayarken, kaçak üretim toplum sağlığını tehdit eder boyuta ulaşıyor. İnsanlar evde içki üretip birbirlerine ikram ediyor. Türkiye'de alkol tüketimin azaldığını gösteren istatistikler bizi aldatmasın. İnsanlar alkolden uzaklaşmıyor, merdivenaltı üretime yöneliyor. Düzensiz, sağlıksız, disiplinsiz ve kontrol edilemeyen üretim tarzı artarsa bu da uluslararası alanda Türkiye'nin imajını zedeler."