Turizmciler: İç pazarın gelişmesi için Tarkan tanıtım yapsın

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkan Yardımcısı, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yurtdışına tatile gitmeyin, tatilinizi yurtiçinde yapın” çağrısına ilginç bir öneri ile destek verdi. Türk vatandaşlarının yurtdışına çıkışlarının zorlaştırılması gerektiğini savunan Uğurlu, bu konuda hükümetin radikal kararlar almasını beklediklerini söyledi. Uğurlu, “Mesela Tarkan çıksa, ‘Ben tatilimi bu sene Türkiye’de yapıyorum’ dese süper olmaz mı?” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, “Yaptırım olmazsa iç turizm pazarı canlanmaz” diyen Uğurlu, “Tatilcinin iç pazara yönlendirilmesi için bir takım yasaklar, vergi yükleri konulmalı. Yoksa tatilci kimseyi dinlemez alır bavulunu yurt dışına gider. Rusya bunu yapıyor. Hatta İran da bile var. Vize zorluğu ve yurtdışına çıkış harçlarının artırılması tatilciyi otomatikman iç pazara çevirir. Yaptırım olmadan, tedbir almadan bu iş olmaz. Biz bu tür tedbirleri acilen bekliyoruz” dedi.

“Tarkan çağrı yapsın”

İç pazarın canlandırılmasında reklam çalışmalarının da etkili olacağını belirten Uğurlu, “İç pazarın canlanması için Türkiye’de sevilen sanatçıları değerlendirebiliriz. Mesela Tarkan çıksa, “Ben tatilimi bu sene Türkiye’de yapıyorum” dese süper olmaz mı? Bu tür isimlerin yorumları, önerileri dikkat çeker. Tatilci bu tür şeylerden etkilenir. O zaman bavulunu alıp yurtdışına kaçmaz. Bunların bir an önce planlanması gerekiyor” diye konuştu.

“Bakanla görüşüyoruz”

Bu fikirleri hükümetin üst düzey yetkililerine aktardıklarını vurgulayan Uğurlu, şöyle dedi: “Turizmcilerin ciddi kredi borçları var. Eğer sezon bu şekilde giderse birçok sektör bu durumdan etkilenecek. Biz bunu her ortamda anlatıyoruz. G-20 Liderler Zirvesi programında üst düzey isimlerle çok sıcak ilişkiler kurduk. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ile sürekli diyalog halindeyiz. Yeni fikirlerimizi de her ortamda paylaşıyoruz. Reklam ve yaptırım konularını da kendisiyle paylaşacağız.”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) Genel Mali Kurulu’nda yaptığı konuşmasında ‘Yurtdışına tatile gitmeyin’ şeklinde seslenerek, bütün turizm faaliyetlerinin yurtiçinde yapılması çağrısında da bulunarak, “Moralli olun ve göreceksiniz istikbal bizimdir, hiç endişeniz olmasın. Turizm gelirlerindeki düşüş daha ziyade küresel ekonomiyle ilgili görünüyor. Bunu da en kısa sürede telafi edeceğimize inanıyorum” demişti.