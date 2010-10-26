-TURİZMCİLER HÜKÜMETİN KARARINI BEKLİYOR ADANA (A.A) - 26.10.2010 - Yaklaşan Kurban Bayramı tatilini 9 gün üzerinden hesaplayarak tur satışlarına başlayan turizm sektörü temsilcileri, 15 Kasım Pazartesi gününe denk gelen arefenin tam gün tatil olması için gözlerini Bakanlar Kurulundan çıkacak karara çevirdi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu yaptığı açıklamada, kurban bayramı tatilini 9 gün üzerinden hesaplayan sektör temsilcilerinin tüketicilere cazip kampanyalar sunduklarını ve rezervasyonların yüz güldürdüğünü ifade etti. Sektör temsilcilerinin tur satışlarını 13-21 Kasım tarihlerine göre yaptıklarını belirten Polatoğlu, ''Bu nedenle 15 Kasım Pazartesiye rastlayan arefe gününün tam gün tatil olması için gözlerimizi bakanlar kurulundan çıkacak karara çevirdik'' dedi. Polatoğlu, uçak kiralama ve otellerdeki konaklama ücreti ödemelerini de 9 gün üzerinden yaptıklarını ifade ederek, ''Bakanlar Kurulundan arefe günü çalışanların idari izinli sayılmasını ve bu kararın biran önce alınmasını bekliyoruz'' diye konuştu. -KAÇAK TURLARA DİKKAT- Polatoğlu, bayram tatili öncesi özelikle internette ''kaçak tur'' organizasyonları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sayısında artış yaşandığınını ifade etti. Vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını ve canlarını emanet edecekleri şirketleri çok iyi araştırmalarını isteyen Polaoğlu, ''İnternette ucuz gördükleri turlara rağbet etmesinler. Bu tur şirketlerinin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı olup olmadığını kontrol etsinler. Olası bir mağduriyetlerinde haklarını koruyacak hiçbir merci yok'' dedi. Polatoğlu, Kurban Bayramı tatilinde TÜRSAB'a bağlı seyahat acenteleri vasıtası ile yaklaşık 200 bin kişinin yurt dışı, 300 bin kişinin de yurt içinde tatil yapacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.