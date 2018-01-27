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Ekonomi

Turizmciler EMİTT  Fuarı'ndan memnun

İSTANBUL,(DHA)-DÜNYANIN en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMİTT İstanbul Turizm Fuarı'nın  üçüncü gününde de yoğunluk devam ediyor

27 Ocak 2018 19:37

İSTANBUL,(DHA)-DÜNYANIN en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMİTT İstanbul Turizm Fuarı\'nın  üçüncü gününde de yoğunluk devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan fuar,  turizmcileri memnun etti.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği EMİTT Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Turizm sektörüne ışık tutan EMİTT Fuarı\'na dünyanın dört bir yanından katılım sağlanırken, Ortadoğu Grup Wome Deluxe otel de katılarak ziyaretçilerle buluştu.

“ERKEN REZERVASYON DÖNEMİMİZ DEVAM EDİYOR”

EMİTT Fuarı’nın kendilerine büyük katkı sağladığını ve ziyaretçilerden memnun kaldıklarını belirten Wome Deluxe otel müdürü Yusuf Gerçeker,” Antalya Alanya ilçesinde 120 bin metrekarelik bir arazi içerinde, alkolsüz aile konseptinde hizmet vermekteyiz. Tamamen çam ormanları içerisinde, bay bayan alanlarımızla, özel faaliyet alanlarımızla hizmet sunuyoruz. Çocuklar için  bu yıl planlamasını yaptığımız oyun sahalarımız mevcut. Uygun fiyatlarımızla erken  rezervasyon dönemimiz devam ediyor ve şimdiden yüzde 20 doluluğa ulaştık\" dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-Wome Deluxe otel müdürü ile röp

 

 

 

 

 

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