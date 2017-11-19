Turizmciler Almanya'da buluştu

Telem Elcivan / Essen, 19 Kasım (DHA) - Almanya’nın Essen kentinde Türk Acenteler Birliği(COOP TRR) tarafından düzenlenen çalıştayda turizmciler bir araya geldi.

İlki geçen yıl düzenlenen toplantı ve çalıştaya bu yıl, Avrupa\'da faaliyet gösteren dört yüze yakın seyahat acentasının yanı sıra bazı Rus şirketleri, Anex Tour ve Bentour gibi sektörün öncü şirketleri de katıldı. Ayrıca Turizm sektörünün çatı kuruluşları olan TÜRSAB, TUROFED, Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma Müşavirliği de etkinliğe destek verdi.

Essen şehrinde bulunan toplantı ve gösteri binası Ruhr Turm\'da gerçekleştirilen ve Almanya, Belçika ve Hollanda’dan çok sayıda seyahat acenta temsilcisini ve sektörün çatı kuruluşlarını bir araya getiren çalıştay, sabah yapılan toplantıyla başladı. Türk turizminin masaya yatırıldığı toplantıda, Coop TRR Kurucusu Cumhur Sefer, Rus Acentalar Birliği (Coop East CEO) Başkanı Antonina Syromiatnikova, Anex Tour Genel Müdürü Hakan Bakar, Bentour CEO adına Deniz Uğur, Starlight Hotel Satış Müdürü Raşit Eti, TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, TUROFED Başkan Yard Bülent Bülbüloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, iki yıldır aksayan Türk turizminin mevcut durumuna ve geleceğine dair konuşmalar yaptı.

Organizasyon şirket olan Türk Acenteler Birliği(COOP TRR)Kurucusu Cumhur Sefer konuşmasında, “COOP TRR\'nin ana hedeflerinden birisi, tüm Avrupa’da bulunan Türk seyahat acentalarına ulaşıp, bu acentalara destek sağlamak, bilgilendirme ve kooperasyon hizmeti vermektir. Beraberinde de Türkiye turizmine yönelik çalışan Tur operatörlerini, Hava yollarını, Türk otellerini, yani Türkiye turizmine çalışan şirketleri desteklemektir. Geçen yıl ki workshop toplantımızda COOP TRR olarak birlikte çalıştığımız dört yüz Türk seyahat acentesi ile karşınıza çıkmıştık, bugün ise başta Almanya olmak üzere Avrupa\'dan toplam 728 seyahat acentesi ile birlikte çalıştığımızı söyleyebiliyoruz. Tüm acentalarımızla ulaştığımız ciro, 600 milyon euroyu aştı. Bu cironun büyük bir kısmı Türkiye turizm paket satışları ve Türkiye\'ye uçuş bileti satışlarından oluşmakta. Bizim bu çalışmalarımızla sektörde bulunan şirketler, en önemlisi de Türk turizmi kazanıyor. Bizimle çalışan şirketlere, bize destek veren çatı kuruluşlarına teşekkür ederiz“ dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, COOP TRR kurulmasının Türk turizmi açısından ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. COOP TRR yöneticileri yaptıkları bu çalışmalarla, 2016 ve 2017 sezonlarında sıkıntılar yaşayan Türkiye turizmine, önemli destek sağladı, buda bizleri sevindirdi“ dedi.

Konuşmaların ardından başka bir salonda açılan turizm şirketlerinin stanları ziyaret edildi. Gün içinde de ayrı ayrı salonlarda düzenlenen workshoplarla sektörün sorunları ele alındı. Günün sonunda ise aynı salonda bir müzikli bir eğlence düzenlendi. Eğlence programında ayrıca Sinan Koçak yönetiminde ki Avrazya Dance Company de muhteşem bir Kafkas halk oyunları gösterisi yaptı.

Görüntü dökümü

-Türkiye turizmi adına konuşmaların yapıldığı toplantı salonundan görüntüler

- T.C. Berlin Tanıtma ve Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, COOP TRR kurucusu Cumhur Sefer gibi konuşmacıların yaptığı konuşmalardan bölümler

-salonda seyahat acentaların ve otellerin açtığı stantlardan görüntüler