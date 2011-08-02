Turizmci işadamı intihar etti  

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KURŞUN KARŞI BİNANIN CAMINI DELDİ





YATÇILIK SEKTÖRÜNE DEVREMÜLK SİSTEMİ GETİRMİŞTİ



Olay yerinde bir tane mermi kovanı bulundu. Bu arada Sedat Aktaş’ın başından girip çıkan çıkan kurşun, 4’üncü kattaki ofisin camını da deldikten sonra, caddenin karşısında bulunan 50 metre uzaklıktaki Kent Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairenin camını kırdı. Kurşun 7 numaradaki dairenin camını delip içeriye düştü. Dairede bulunanlar şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.Olayla ilgili cinayet masası dedektifleri inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. İlk incelemede bir intihar mektubuna rastlanmadı. Soruşturma sürüyor.Tekneleri de bulunan ve Quattro Marine’nin de sahibi olan Sedat Aktaş geçtiğimiz günlerde, devremülk sistemini denizcilik sektörüne getirmesi ile gündeme gelmişti. Yatçılık sektörüne getirdiği devremülk sistemi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel basına röportajlar verdi.