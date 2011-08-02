T24 - Şişli’ de iletişim danışmanı ve turizmci Sedat Aktaş, sahibi olduğu Quattro İletişim’deki odasında başına tabanca ile bir el ateş ederek canına kıydı. Halaskargazi Caddesi 169 numarada meydana gelen olayda, tabanca sesini duyan ajanstaki çalışanlar, odaya girdiklerinde Sedat Aktaş’ı kanlar içerisinde buldu. Çağrılan ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 50 yaşındaki Sedat Aktaş’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Turizmci işadamı intihar etti
KURŞUN KARŞI BİNANIN CAMINI DELDİ
Olay yerinde bir tane mermi kovanı bulundu. Bu arada Sedat Aktaş’ın başından girip çıkan çıkan kurşun, 4’üncü kattaki ofisin camını da deldikten sonra, caddenin karşısında bulunan 50 metre uzaklıktaki Kent Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairenin camını kırdı. Kurşun 7 numaradaki dairenin camını delip içeriye düştü. Dairede bulunanlar şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.
YATÇILIK SEKTÖRÜNE DEVREMÜLK SİSTEMİ GETİRMİŞTİ
Olayla ilgili cinayet masası dedektifleri inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. İlk incelemede bir intihar mektubuna rastlanmadı. Soruşturma sürüyor.
Tekneleri de bulunan ve Quattro Marine’nin de sahibi olan Sedat Aktaş geçtiğimiz günlerde, devremülk sistemini denizcilik sektörüne getirmesi ile gündeme gelmişti. Yatçılık sektörüne getirdiği devremülk sistemi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel basına röportajlar verdi.