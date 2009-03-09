Turizmci için yaz tatili uzadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Turizmcilerden gelen talep doğrultusunda okullar bu sene 24 Eylülde açılacak" dedi.



'Turizmin 4 mevsim yapılmasını istiyoruz'



Günay, Muğla'nın Milas ilçesinde partisinin seçim bürosunda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, turizmi 12 aya yaymayı planladıklarına işaret ederek, "Biz turizmin Türkiye'de 4 mevsim yapılmasını istiyoruz. Bodrum'da 3 ay turizmin nimetinden faydalanıp 9 ayda sinek kovalanması kabul edilemez. Kışın bu bölgede kongre turizmi, kültür turizmi yapılabilir veya spor kulüpleri bu bölgeye yönlendirilebilir" diye konuştu.



Bakan Günay, turizmcilerden gelen "turizmin 12 aya yayılması" talepleri doğrultusunda bir dizi çalışma yaptıklarını vurgulayarak,"Turizmcilerden gelen talep doğrultusunda okullar bu sene 24 Eylül'de açılacak. Bu müjdeyi buradan özellikle çocuklara vermek istiyorum. ' diye kaydetti.

