Turizmci çifte bayram yaşadı (2)

\'YURTDIŞI DÜŞÜNENLER YURT İÇİNE YÖNELDİ\'

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi de Kurban Bayramı\'nda dolup taştı. Kentteki otel ve pansiyon gibi konaklama tesisleri bayram boyunca tam kapasite doldu. Dolululuğun bu kadar yüksek olmasında, dövizdeki artış nedeniyle yurt dışı tatil planlarının yurt içine kaydırılmasının etkili olduğu vurgulandı. Bayram sonrası turistik ilçe yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistlerde Almanlar başı çekti. Bayram süresince kalabalıktan girilemeyen plajlarda, gözle görülür bir seyreklik ve rahatlama oldu. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, \"Çok güzel bir bayram ve doluluk yaşadık. Oteller, pansiyonlara kadar her yer doldu. Sokak çok hareketliydi. Esnaf iş yaptı. Özellikle 4 gün çok yoğundu. Pazardan itibaren zayıflamaya başladı. Bayram sonrası sezon sonuna kadar düşme var. Ancak yurt dışı rezervasyonları, özellikle Alman piyasası çok iyi. Dolaysıyla bir düşme olmasına rağmen eylül ayında yüzde 85 doluluk olmasını bekliyoruz. Bayramda yer bulamayan vatandaşlarımız, eylül ayında Kuşadası\'nı değerlendirebilir. Çok rahat ve keyifli bir ortamda tatillerini yapabilirler\" dedi.

\'AĞUSTOSUN TAM ORTASINDA EN SICAK DÖNEMDEYDİK\'

Geçen yıllarda uzun tatillerin bu kadar ilgi görmemesinin birçok nedeni olduğunu söyleyen KODER Başkanı Özden, \"Uzun tatiller erken duyurulduğunda çok faydalı oluyor. Vatandaşlar ona göre rezervasyonlarını yapıyor. Oteller o süreye göre konaklama paketleri sunuyor. Otellerin doluluğu da uzuyor. Daha önce 9 günlük tatiller vardı o kadar kalabalık olmuyordu. Bu yıl okullar tamamen tatildi. Ağustosun tam ortasında en sıcak dönemdeydik. Tam tatil ayı olması, iklimin havanın iyi olması, süre de uzayınca herkes tatile çıkmak istedi. Avrupalı turist yoğunluğu da o kadar fazla yoktu. Oteller de güzel olanaklar sundu. Çok önemli bir diğer etken ise yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük bölümü dolar ve euroda yaşanan yükseliş sonrası tatil planlarını yurtiçi için yaptı\" dedi.

FOÇA DA DOLDU

İzmir\'in turistik ilçesi Foça\'da da bayram bereketi yaşandı. Kentteki konaklama tesisleri tamamen doldu. Bayramda ilçeyi tercih edenler, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarını doldurup esnafın yüzünü güldürdü. Gezi tekneleri, günlük ve saatlik turlarını full kapasiteyle gerçekleştirdi. Bayram için kenti tercih edenler, tatil sonrası yaşadıkları şehirlere döndü. Buna rağmen kentteki yoğunluk azalmadı. Çünkü her yıl 15 Eylül\'e kadar süren sezon hareketliği bu yıl da devam etti.



Latif SANSÜR- SEYFİ GÜL/KUŞADASI (Aydın)- FOÇA (İzmir), (DHA)



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