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Turizm ve inşaat sektöründen 5 milyar dolarlık servete ulaşan Rus iş adamı Bodrum'da

Karapetyan’ın 5 yıldızlı bir otelde Rus iş adamları ile buluştuğu göne sürüldü

10 Mayıs 2016 22:09

Ermeni asıllı milyarder Rus iş adamı Samvel Karapetyan, Bodrum’a geldi. Turizm, inşaat, gayrimenkul sektöründe 5 milyar dolarlık serveti ile Rusya’nın dünyaca zengin iş adamları arasında yer alan, Tashir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Samvel Karapetyan’ın ’Ace’ isimli süper lüks motoryatı Yunanistan’ın Santorini Adası’ndan bu sabah Bodrum’a geldi.

 

Rus iş adamları ile buluştu

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Yaşar Anter’in haberine göre, Yalıkavak Koyu’na demirlenen yattan erken saatlerde 3 VIP araç ile ayrılan Karapetyan’ın 5 yıldızlı bir otelde Rus iş adamları ile buluştuğu öne sürüldü. Karapetyan’ın yakınları, görenlerin hayran kaldığı yatta, uzun süre güneşlendi, sohbet etti.

 

Her maç sonrası prim verdi

 

Ermenistan Milli Takımı’nın kazandığı her maçtan sonra 200 bin dolar prim vermesi ile tanınan Karapetyan’ın yatına akaryakıt ve gıda takviyesi yapıldı. Yatın, iki gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Rodos Adası’na geçmesi bekleniyor.

 

12 konuk ağırlayabiliyor

 

Almanya’da ’Lurssen Yachts’ adlı firma tarafından inşa edilip 2012’de denize indirilen Ace, görünümü kadar konforuyla da dünyanın en iyi yatları arasında yer alıyor. 28 personel çalışan, 6 kabininde 12 konuk ağırlayabilen yatta, SPA merkezi, Rus banyosu, masaj odası, jakuzi, spor salonu, diskotek, sinema odası, iki yüzme havuzu ve mini denizaltı bulunuyor.

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