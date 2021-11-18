Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, "TV gideri" için 242 milyon TL harcamış

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bağımsız bir denetim şirketine hazırlattığı denetim raporuna göre, ajansın İstanbul’da kiraladığı ek bölüm için aylık 62 bin TL kira ödediği ve geçen yılki TV giderinin ise 242 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

AKP milletvekillerinin hazırladığı teklifin yasalaşmasıyla 11 Temmuz 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) mali tablosu açıklandı.

38 bin TL maaş

Birgün'ün haberine göre, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 2020 yılı bilançosunu görüştü. Komisyonda mercek altına alınan ajansın denetim raporunda, yüksek harcamalar sıralandı. Ajansın harcamalarında en dikkat çeken kalemlerden biri 62 bin 400 TL’lik kira gideri olurken yüksek kira ödenen alanın ajansın ana merkezinin yanında, “Personel sayısının artması nedeniyle” kiralandığı belirtilen 1200 metrekarelik ek alan olduğu bildirildi.

Komisyonda, ajansın Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim’e ödenen maaş da gündeme geldi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın ısrarlı sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Genel müdür tek yerden maaş alıyor, 38 bin TL” yanıtını vermek zorunda kaldı.

"Dergi" gideri 20 milyon TL

Kira ve genel müdür için her ay 100 bin TL harcama yapan ajansın giderleri denetim raporunda ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Buna göre ajans, “TV gideri” kaleminden 2020 yılında 242 milyon 811 bin TL harcadı.

Dijital pazarlama için de 118 milyon 618 bin TL harcayan ajansın, dikkat çeken diğer bazı harcama kalemleri şöyle sıralandı:

-Dergi: 20 milyon 202 bin TL

-PR: 16 milyon 602 bin TL

-Tanıtım projeleri: 3 milyon 32 bin TL

-Fuar: 7 milyon 451 bin TL

-Prodüksiyon: 15 milyon 862 bin TL

"AKP döneminin yeni bir arpalığına dönüşmüş"

Ajansın harcamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Mürsel Alban, şunları kaydetti:

“Ajans, Sayıştay denetimden uzak tutularak AKP döneminin yeni bir arpalığına dönüşmüş durumdadır. Ajansın, denetimi özel bir firmaya verilmiştir. Ajansın kuruluş kanunun 7’nci maddesine göre bu denetim raporu Sayıştay’a sunulmaktadır. Ajans böylece kapalı bir kutu haline getirilmiş, Sayıştay denetiminden uzaklaştırılmıştır. Çalışan personelin ismi ve görev unvanları bilinmemektedir. Ajansın 2020’de, TV gideri olarak 242 milyon 811 bin 492 TL harcandığı görülmektedir. Hangi TV kanallarına, kaç adet reklam verilmiştir, bunlar denetim raporunda yer almamaktadır.”