Turizm şirketinden Prof. Kural'a suçlama

Gabon ve Ekvator Ginesi Doğa Turu Gezisi kapsamında, Gabon'da bir otelde kalan Prof. Dr. Orhan Kural'ın da aralarında bulunduğu Gezginler Kulübü üyesi 8 kişinin pasaportlarına el konulduğu iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Geziyi organize eden Antonina Turizm Sorumlu Müdürü Atilla Tuna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün bazı yayın organlarında çıkan ''Orhan Kural Gabon'da mahsur kaldı'' başlıklı haberin ''hayal ürünü ve gerçek dışı'' olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

''Olayın aslı şudur; grubumuz 6 kişilik olup 20 kişi değildir. Grup 3 Aralık tarihinde Paris'te bir gece konaklama yapmış, ardından 4 Aralık tarihinde Gabon'un başkenti Libreville'e gitmiş ve Le Meridien Otel'e yerleşmiştir. Grubumuz bu sabah saat 09.00'da Le Meridien Otel'den ayrılmış olup, programın devamı olarak Nyonie Camp'a yerleşmiştir. Orada bir gece kalınacak olup, salı günü Gabon Hava Yolları'nın iç hat uçuşuyla Sette Cama Safari Lodge'a gidecektir. Bu turla ilgili tüm ödemeler turun başlamasından önce Le Meridien Otel'e ve diğer hizmetler ile ilgili yerel acentemize yapılmıştır. Bu konudaki faturaları ve banka makbuzlarını istenen her yere gönderebiliriz.''

Prof. Dr. Orhan Kural'ın grubun tur lideri olarak görevlendirildiğini de ifade eden Tuna, açıklamasınrda şu hususlara yer verdi:

''Grubun huzurunu kaçıran, programda aksamalara neden olan, fiilen programın bazı bölümlerinin yapılmamasına neden olan davranışlar sergileyen Orhan Kural'ın grup liderliği, 6 aralık 2009 tarihi itibarıyla sona erdirilmiş ve yerine grup üyelerinden Ferda Özmen atanmıştır. Orhan Kural'a bu durumu bildirdiğimizde medyaya hayal ürünü haber üreterek gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. Şirketimizin itibarına yönelik zarar verici açıklamalarda bulunan Orhan Kural hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı da açıklıyoruz.''