-TURİZM SEZONU BİTTİ, 300 BİN KİŞİ İŞSİZ ANTALYA (A.A) - 27.11.2010 - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, Türkiye'deki turistik tesislerin yüzde 50'sine yakınının yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kapandığını bildirdi. TÜROFED Başkanı Ahmet Barut, bu yılın başarılı bir turizm yılı olduğunu belirterek, yıl sonunda Türkiye'ye gelen turist sayısının 29 milyon 500 bine ulaşacağını kaydetti. Türkiye genelinde 750 bini Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli olmak üzere toplam 1 milyon 150 bin yatak kapasiteli yaklaşık 3 bin 500 otel bulunduğunu hatırlatan Barut, bu tesislerden yüzde 50'sine yakınının yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kapandığını belirtti. Otellerin kapanmasının istihdam açısından da etkili olduğuna işaret eden Barut, şunları söyledi: ''Yaz sezonunun sona ermesi ve otellerin yüzde 50'sinin kapanması ile oteller personel azaltmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde, 150 bini sadece otellerde çalışan olmak üzere turizm sektöründe çalışan 300 binden fazla kişi kış aylarında işten çıkarıldı.'' Kış aylarında şehir otelleri ile Antalya'da 120 civarında resort otelinin açık kalacağına dikkati çeken Barut, Fethiye, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de de çok az sayıda otelin açık olacağını bildirdi. -''KAYAK MERKEZLERİ AÇILIYOR''- Kış aylarının gelmesi ile birlikte kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerin açılmaya başladığını anlatan Barut, şu bilgileri verdi: ''Uludağ'da toplam 7 bin kapasiteli oteller bulunuyor. Uludağ'ın yanı sıra Palandöken, Erciyes, Ilgaz gibi kayak merkezlerinde ise toplam 3 bin yatak kapasiteli oteller yer alıyor. Kış aylarının gelmesiyle 10 bin yatak kapasiteli kayak merkezlerindeki oteller devreye girdi. Türkiye dağ turizmi potansiyeline sahip ama yeterince tesis yok. Yeterinde tesis olursa dağ ve kayak turizmi de gelişir, turist sayısı artar. Şu anda Erzurum Palandöken'e çok sayıda Rus turist geliyor. Tesisler çoğalınca turizmin gelişmesi için daha fazla çalışma yapılır.'' Ahmet Barut, Türkiye'de turizmin 12 aya yayılması gerektiğini, bunun için de devletin oteller, tur operatörleri ve uçak şirketlerine bazı teşvikler vermesi gerektiğinin altını çizdi. Barut, şöyle konuştu: ''Türkiye'deki otellerin ve işten çıkarılan personelin 12 ay boyunca çalışması için devlet teşviki gerekli. Kış aylarında 3. yaş turizmi gelişiyor. Bu kişiler yaz sıcaklarında kültür turları yapamıyorlar. Kış aylarında bu turistlerin kültür turlarına çıkması sağlanır. Güney bölgelerinde Kasım ve Mart aylarında da sıcaklık çok iyi. Kongre, sağlık, golf ve spor turizmi geliştirilmeli. Ancak bunun için yaz sezonunun sona ermesi ile işten çıkarılan 300 binden fazla çalışanın 12 ay çalıştırılması gerekir. Devlet bazı vergilerde ve sigorta ödemelerinde sadece kış aylarına özel indirimler uygulamalı. Devletin ayrıca oteller, tur operatörleri ve uçak şirketlerine bazı teşvikler vermesi gerekli. Eğer bu teşvikler olursa kış aylarında şu anda gelen turist sayısı katlanır. Hem daha fazla turist getirilerek daha çok gelir elde edilir, hem de işsiz kalan kişiler 12 ay çalışır. Her gelen turist para demektir. Hepimizin ödediği çeşitli vergiler var. Tesisler açık kalırsa devlet daha çok vergi alır. Bu nedenle devlet kış teşvik paketleri uygulamalı.''