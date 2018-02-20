Turizm sektörünün ara eleman ihtiyacını bu bölüm karşılayacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Türkiye\'de ilk defa \'Pastacılık ve Ekmekçilik Sanatları Bölümü\' açıldı. Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu\'nda (MYO) açılan bölüme önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci alımına başlanacak.

Türkiye\'de turizm liselerinde bölümü olan ancak yüksekokulu bulunmayan Pastacılık ve Ekmekçilik Sanatları Bölümü ilk defa Kemer\'deki Göynük Mutfak Sanatları MYO\'da açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu birkaç gün önce resmen onaylanan bölüm sayesinde ülke genelindeki turizm liselerinin bu branşta eğitim gören sınıf öğrencileri için de yüksekokul eğitimi alma imkanı doğdu. Önümüzdeki dönemden itibaren öğrenci alımına başlanacak bölüm sayesinde turizm sektörünün ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

\'İLK DEFA BİZ AÇMIŞ OLDUK\'

Göynük Mutfak Sanatları MYO öğretim görevlisi Kahraman Köktürk, \"1950\'li yıllardan itibaren Türkiye\'de turizm hızla artmaya başladı. Günümüzde de pastanecilik ve pastane işletmeciliği önemli bir oranda yatırım imkanı sunuyor insanlara ve bu yatırım imkanlarında insanlar çok güzel mekanlar açıyor ama ara eleman noktasında sıkıntı yaşıyor. Türkiye\'de Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı şu anda turizm liselerinde pastacılık ve ekmekçilik üzerine okuyan 12\'nci sınıf öğrencileri var. Fakat bu öğrencilerin gidebileceği hiçbir yüksekokul yoktu. Türkiye\'de ilk defa böyle bir yüksekokulu biz açmış olduk. Turizmin başkenti olan Antalya\'da turizme ara eleman noktasında yeni bir bölüm kazandırdık\" dedi.



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