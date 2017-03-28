Turizm sektörü saldırılar sonrası toparlanıyor

Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook, Avrupa'daki terör saldırılarının ardından turistik seyahatlerde yeniden canlanma kaydedilmeye başlandığını duyurdu.

Neckermann seyahat şirketi ile Condor havayollarını da bünyesinde barındıran Thomas Cook'un Londra'daki basın toplantısında yapılan açıklamaya göre yaz sezonu rezervasyonları bir yıl öncesine kıyasla yüzde 10 oranında arttı.

Yaz sezonunda arz ettikleri rezervasyonların yüzde 42'sinin şimdiden satıldığını açıklayan holding yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser siyasi ve ekonomik güvensizliğe rağmen yurtdışı seyahatlerine artan bir şekilde rağbet gösterildiğini ve Yunanistan'ın en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

İstanbul, Paris ve Brüksel'deki terör saldırıları nedeniyle 2016 yılında tatil rezervasyonları uzun süre ertelenmişti. 2017'de ise öncelikle kuzey Avrupa ülkelerindeki talebin arttığı gözlemleniyor.

Thomas Cook'un bu bölgedeki satışları yüzde 11 oranında arttı. Fankhauser tur fiyatlarındaki artışı yüzde 2 ile sınırlayabildiklerini, kıta Avrupa'sındaki rezervasyonların iki haneli oranlarda arttığını söyledi. Kâr marjının küçüldüğünü bildiren holding yönetim kurulu başkanı, Britanya'nın AB'den ayrılma kararının tatil seyahatlerine olan talebi etkilemediğini dile getirdi.

Kış sezonunda Thomas Cook'un satışları yüzde 1 oranında arttı. Diğer pazarlardaki gerileme Britanya'dan gelen yüzde 6 oranındaki talep artışı sayesinde telafi edildi.

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DW, dpa/AG, GA