Turizm sektörü çalışanları aşılanıyor; "Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla turizm sektöründe çalışanların aşılanmasına başlandı. Turizmde aşı programına dahil olmak için otellerin ‘güvenli turizm sertifikası’na sahip olması gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle turizm sektöründe çalışanların aşılanması devam ediyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulamasının dünyaya örnek olduğunu, bu yıl da yine benzersiz bir iş yaparak sektör çalışanlarının öncelikli aşılanmasının tatilciler için iyi izlenim bıraktığını söyledi.

Atmaca, şöyle konuştu:



"Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bu durumun bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Amacımız bu aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak. Geçen yıl güvenli turizm sertifikasını tanıtımda kullandık ve Türkiye'ye 15 milyon, Antalya'ya da 3.5 milyon turist geldi. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız."