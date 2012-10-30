Turizm geliri yüzde 4.1 azaldı

Turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Ağustos-Eylül) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı üçüncü dönem turizm istatistiklerini yayımlandı.

Buna göre, bu dönemde turizm geliri, yüzde 4,1 azalarak 8 milyar 957 milyon 384 bin 30 dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 79,2'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 20,8'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretlerinden elde edildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde kişi başına ortalama harcama 576 dolar oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. Söz konusu dönemdeki ziyaretçi sayısı 15 milyon 552 bin 120 kişi oldu.