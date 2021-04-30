Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40 azaldı

Turizm geliri 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ilk çeyreğine ilişkin turizm gelirleri verilerini paylaştı. Buna göre turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 68,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31,2'si ise yurt dışında ikâmet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Gecelik ortalama 56 dolar oldu

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 296 milyon 854 bin dolarını kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Sağlık harcaması yüzde 4,7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79,5, paket tur harcamaları yüzde 71,0 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62,4 azaldı. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikâmet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 53.9 azaldı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı birince çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,9 azalarak 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların yüzde 70,2'sini 1 milyon 826 bin 227 kişi ile yabancılar, yüzde 29,8'ini ise 774 bin 241 kişi ile yurt dışında ikâmet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 54,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 23,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,8 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikâmetli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 66,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 70,2 azaldı

Yurt içinde ikâmet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70,2 azalarak 236 milyon 423 bin dolar oldu. Bunun 236 milyon 141 bin dolarını kişisel, 282 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83,9 azalarak 281 bin 322 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 840 dolar olarak gerçekleşti. (İHA)