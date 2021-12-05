"Turizm geliri 2022'de en zayıf ihtimalle 30 milyar dolar olacak"

Covid-19 pandemisi sebebiyle büyük kayıplar yaşayan turizm sektörü 2022 için umutlu. Sektör temsilcileri 2022 için gelen rezervasyonların sevindirici olduğunu, Türkiye'deki otellerin Koronavirüs öncesindeki gibi yeniden büyük talep görmeye başladığına dikkat çekti.

Hürriyet'ten Burak Çoşan'ın haberine göre "11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nin düzenlendiği Nirvana Hotels’in Group CEO’su Korhan Alşan da turizm sektörü ve otelleri hakkında bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önümüzdeki yıl turizmde dünya sıralamasında ilk 3'e gireceğini ifade eden Alşan şöyle konuştu:

"Türkiye olarak turizmdeki rezevlerimizi yeni yeni kullanmaya başladık. Geçmişte sadece deniz, kum, güneş turizmi ile bilinen Türkiye, turizmdeki çeşitliliğini dünyaya duyuruyor. Gastronomi, tarih ve kültür turizmini dünya sahnesine sunmaya başladık. Türkiye’yi çok daha başarılı yıllar bekliyor. 2022 için Türkiye genelinde en zayıf ihtimalle 30 milyar dolar gelir, 40 milyon turist olacağını düşünüyorum. 2019’da 45 milyon turist yaklaşık 35 milyar dolar gelir elde edilmişti. Ancak 2022’de 50 milyon turist ve 40 milyar dolarlık seviye de sürpriz olmaz."