Turizm fuarında silah tanıtımı!

26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan 21’nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışında teröre karşı küresel mücadele ve barış çağrıları yapılırken Kırıkkale ilinin standında ‘silah' tanıtımı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği himayesinde Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Makine Kimya Genel Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı ortaklığında hazırlanan stanttaki turizm tanıtım ürünlerinden biri 'silah' oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, barış ve güven mesajları verilerek kapılarını açan EMITT’te ‘silahlı’ bir tanıtım yapılması tepki çekti. Haberde, “Silahın turizm tanıtımında nasıl bir etkisinin olacağı sorusu sorulurken, Türkiye’nin içinde bulunduğu böylesi bir hassas dönemde turistik tanıtımda silahın kullanılması anlaşılamıyor. Turizmciler, tüm dünyaya ‘Türkiye güvenli ülke’ mesajını vermeye çalışırken, yerel yönetimlerden de aynı hassasiyeti göstermesini bekliyor” ifadesi kullanıldı.

Kendi inisiyatifleri

ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen EMITT fuarındaki silahlı tanıtım ile ilgili olarak ITE Turkey gazetemize şu açıklamayı yaptı:

“80 ülkenin yanı sıra ülkemiz illerinden katılım gösteren 5 bin kurum ve kuruluşa EMITT’te destinasyonlarını tanıtmaları için platform sunuyoruz.

Katılımcılarımıza turizm sektöründe ve EMITT’te iş geliştirmeleri konusunda rehberlik etmekle birlikte; katılımcılarımızın stantlarında yer alan destinasyon, ürün ve hizmetler kendi inisiyatiflerindedir. EMITT ekibi olarak mevcut gündemde turizmin canlanması adına tüm yıl boyunca uluslararası alanda Türkiye’yi ve fuarı tanıtmak, onları Türkiye’ye davet etmek, katılımı ve ziyaretçileri artırmak adına pek çok çalışma yürütüyoruz.”