The Economist: Türkler eve kapandı, ülkenin keyfini turistler çıkarıyor

İngiltere'de haftalık yayımlanan Economist dergisi, Türkiye'de tam kapanma döneminde turistlerin kısıtlamalardan muaf olmasını Bodrum'dan kaleme aldığı bir izlenim yazısıyla aktardı.

Ülkeye gelen turistlerin "el üstünde tutulduğunu" söyleyen Economist, turizm sektörünü canlandırmak için kısıtlamalardan muaf tutulan turistlerin denizin ve boş sokakların "keyfini çıkardığını" ancak aynısını yapan Türklere asgari ücretin üzerinde ceza kesildiğini aktardı.

17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde alkollü içecek satışlarının yasaklandığı belirtilirken, yabancı turistlerin otellerde bu içecekleri serbestçe tüketebildiği kaydedildi.

Economist, Nisan ayında 60 bine kadar çıkan günlük Covid-19 vakalarının düşmeye başlamasının turizm için umut yarattığını ancak "ülkede yaşayanların eve kapatılıp turistlere kırmızı halı serilmesinin hoş karşılanmadığını" belirtti.

Dergi, Bodrum'daki Türkler ve turistlerle de görüşerek onların düşüncelerine yer verdi. Bodrum'da çalışan Kaan Alpan, "Bu saçmalık. Eğer zamanında kapanma uygulasaydık şimdi normalleşme dönemine geçebilecektik" derken, Kazakistan'dan soyadı verilmeyen Anara adlı kişi ise Türk komşuları evlere kapanırken yüzmeye gidemeyeceğini söyleyerek "Bunu onlara yapamam, adaletsizlik olur" ifadelerini kullandı.

'Tek yapmanız gereken tweet atmamak'

Economist dergisi, Türkiye'nin birçok açıdan turistler için cazip bir ülke olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Yemekler harika, insanlar misafirperver. Karadeniz'de dağ yürüyüşlerinden, Ege'de tekne turlarına ve Kapadokya'da balon turlarına kadar birçok tatil seçeneği var. İki yılda Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 60'a yakın değer kaybetmesi de Türkiye'de tatili ucuza getiriyor. Lüks bir otel odası, Avrupa'nın merkezinde Airbnb sitesinde bulacağınız tekliflerden daha ucuz."

Economist dergisi turistlerin tek yapması gerekenin, "Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini tweet atmaktan uzak durmaları" olduğunu söyleyerek, bir yılda en az 36 bin kişi hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 15 Mayıs'tan itibaren birçok ülkeden gelen turistlerden "negatif Covid-19 testi gösterme" şartını kaldıracağı aktarılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizmle ilgili sözlerine de makalede yer verildi:

"Dışişleri Bakanı, 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' dedi. Turistlerin görüş alanının dışında kalması muhtemel olan ve henüz tek doz aşı için bekleyen Türkler buna çok kızdı. Aşılama programı yavaş gidiyor. Çin'den gelmesi planlanan 100 milyon aşı dozunun sadece 27 milyonu ülkeye ulaştı."

Türkiye'nin turizme duyduğu ihtiyaca da değinen Economist, turizm sektörünün geçmişte bir yılda 34 milyar dolar kazanç getirdiğini, ancak geçen yıl salgın nedeniyle bunun 12,6 milyar dolara düştüğünü anımsattı. Bu durumun TL krizini derinleştirdiği aktarılırken, 2021'de durumun daha da kötü olabileceği, Ocak ve Mart arasındaki turizm gelirinin geçen yıla kıyasla yüzde 40 düştüğü belirtildi.

İngiltere'nin, Türkiye'yi en riskli kategoriyi temsil eden "kırmızı listeye" alması da makalede yer aldı. İngiliz futbolseverlerin Türkiye'ye gidişini engelleyen kararın neticesinde UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Porto'ya alınmıştı.

Erdoğan'ın Kırım konusunda Ukrayna'ya desteğini yinelemesinin ardından Rusya'nın da Türkiye'ye uçuşları askıya aldığı hatırlatıldı.

'Aşılıyım' videosu tartışma yarattı

Türkiye'de hükümetin turizmi canlandırma hedefiyle attığı adımlar sektörü heyecanlandırırken birçoklarının da tepkisini çekiyor. Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki "Keyfini çıkarın, ben aşı oldum" sloganı ile büyük tartışma yarattı.

Çok kısa bir süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Muhalefet partisi liderleri sert ifadelerle Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı.

'Turistin gördüğü herkes aşılanacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm sektörünün aşılanmasına ilişkin 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım."

Çavuşoğlu gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yaparak, "Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu?" demişti.