Turizm de İspanya'yı krizden kurtaramadı



Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Barselona'ya 5 yıldır dört gözle beklenen ekonomik canlılığı getirdi. Durgunluk döneminden hiçbir iz kalmamış gibi görünüyor.

Otel işletmecisi Santiago Martin:"Bence turizm İspanya'nın krizden çıkabilmesi için çok önemli. Buna hiç şüphe yok. "

Majestic Otel.Burada oda fiyatları 350 eurodan başlıyor.

Santiago Martin, "Şu anda otelimiz tamamen dolu" diyor.

Burasının geceliği ise tam 2000 Euro.

Majestic Otel de krizden etkilenmiş. Ancak otelin sahipleri tasarrufa gitmek yerine otele restorasyon yoluyla yatırım yapmayı tercih etmiş.

Santiago Martin: "Otelin restorasyonunu 2013'te tamamladık. O zamandan bu yana otel müşterilerimizi geri kazandık ve tüm şehirdeki turizm de yeniden canlandı. Bu durumu büyük bir memnuniyetle karşıladık."

'Devlet perspektife sahip değil'

Ancak tabii bütün bunlar için bir sermaye gerekmiş.

Otel işletmecisine göre devletin eksiği de bu perspektife sahip olmaması.

"Devletin turizmin var olabilmesi için şehrin temizliğinden sorumlu olması ve kullanışlı bir altyapı sağlaması gerekiyor."

İspanya'da turizm sektöründe çalışan birçokları gibi Santiago Marti de kazananlar arasında.

18 yaşındaki Joan Martin ise kaybedenlerden.

Joan bir otelde kaçak olarak çalışıyor.

Her an işini kaybedebilir çünkü sosyal sigortası yok ve geliri 700 Euro.

'Turizm patlaması' cüzdana yansımadı

Turizmde patlama onun durumunda hiçbir değişikliğe neden olmamış.

Joan Martin: "Sabit bir işimin olmasını istiyorum, ailemin bir zamanlar sahip olduğu gibi. Gerçi onların da artık bir işi yok."

Joan krizden çıkmayı istiyor. Ama bunun nasıl olacağını bilmiyor.

Şimdi işinin yanı sıra makine mühendisliği okumak istiyor.

Jorge ise tarih okumuş.

3 yıl boyunca ise işsizmiş. İspanya'da mesleki anlamda bir gelecek göremiyor.

O da şimdi pilotluk eğitimine başlamış. Çin'de pilot alımlarının oldukça fazla olduğunu söylüyor:

Jorge: "Buradaki insanların turizmden bir şey kazandığı yok. Kazanan yalnızca otel sahipleri. "

İkisi için de durum oldukça açık: Zenginlerin hesabını yoksullar ödüyor.

Josep Monge, "Via Veneto" restoranının sahibi. Restoran, Barselona'da oldukça meşhur…

50 yıl önce burada garson olarak çalışmaya başlamış. Hızla yükselerek kısa süre içinde restoranı satın almayı başarmış. Monge, İspanyol hükümetinin ekonomi politikasına şüpheyle yaklaşıyor…

İşsizlerin sayısını görünce...

Josep Monge: "İşsizlerin sayısını görünce, hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığını söylemek güç…"

Salvador Dali buranın müdavimlerinden biriymiş…

Via Veneto, zengin turistler sayesinde para kazanıyor.

Josep Monge, krizin üstesinden gelmeyi başaran girişimciler olduğunu belirtiyor ancak bunun kolay olmadığını da sözlerine ekliyor…

Josep Menge: "Çok disiplinli olmak şart. Krizin var olduğunun bilincinde olmak gerekiyor. Bu kolay değil…"

İspanya'nın ekonomik canlanması sallantıda… Zira sadece turizm sektörü büyüme kaydediyor.

Fakat Barselona bundan büyük kazanç sağlıyor.

Ne var ki bu esnada şehir, büyük bir turistik park haline geldi..

Ziyaretçilerin yalnızca küçük bir kısmı bu eğlencenin bedelini yerli halkın ödediğinin farkında..

Orta sınıf kayboluyor

Turist akınının sonuçlarına onlar katlanıyor… Kiralar, temel gıda maddelerinin fiyatı yükseliyor; kirlilik ve turistlerin kaldığı illegal yerlerin sayısı artıyor..

Krizin kaybedenleri de onurlu bir hayatın özlemi içinde.. Siyasetçilerden tüm tasarruf önlemlerine karşın bir şeyler yapmalarını bekliyorlar.

Joan, "Zenginler zenginleşiyor; yoksullar yoksullaşıyor, orta sınıf kayboluyor… Milli gelirin arttığı doğru fakat çalışanlar bundan pay alamıyor… Tam aksine kriz devam ediyor" diyor.

Çok sayıda İspanyol da bu görüşü paylaşıyor

Josep Monge, "İşlerin iyi gittiği hep böyle kalacağı anlamına gelmez. Krizden biz bu dersi çıkardık. Krizler dönemsel" diye konuşuyor.