Turizm cenneti Uzungöl'de 'düşük voltaj' tepkisi

Fatih TURAN- EMRE KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl\'de bazı otel, kafeterya ve restoranlara gelen düşük voltajlı elektrik tepkilere neden oldu. Elektronik aletlerin çalışmadığından ve sürekli arızalandığından yakınan işletmeciler, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Bölgede 20\'ye yakın işletmeye gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işyeri sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını söyledi.

Karadeniz\'de her yıl binlerce yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de, otel, restoran, pansiyon ve kafeterya gibi işletmeler elektrik sorunu yaşıyor. Gölün batısında kalan Karester ve Klozomat mevkiinde muhteşem doğa manzaralı işletmelerde, düşük voltajlı elektrik enerjisi nedeniyle elektronik aletler çalışmıyor, çoğuda arızalanıyor.

İşletme sahipleri, düşük voltta elektrik nedeniyle bölgeyi ziyaret eden turistlere kaliteli hizmet veremedikleri belirterek, sorunun çözülmesini beklediklerini ifade etti. Bölgede 20\'ye yakın işletmelere gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işletme sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını belirtti.

\'MÜŞTERİLERİMİZE MAHCUP OLUYORUZ\'

İşletme sahibi Hayrulah Özen, düşük volttan ötürü işletmesinde birçok elektronik mutfak araç ve gerecinin yandığını belirtti. Özen, \"Buradaki en büyük sorunumuz elektrik. 2014 yılından beri hangi kuruma müracaat ettiysek de herhangi bir olumlu cevap alamadık. Halen daha sorunumuz devam ediyor. Elektrik 220 volt olması gerekirken 90 volta kadar düşüyor. Hiçbir makine çalıştıramıyoruz, buna bağlı olarak da kaliteli hizmet veremiyoruz. Turistlerin yüzde 90\'ı bu bölgeye geliyor. Elektrik sıkıntımızdan ötürü müşterilerimize de mahcup olmaktayız. Buraya gelenler telefonları dahi şarj etmekte güçlük çekiyor. Buraya bir trafo konulsa bu sorun hallolacak. Faturamızda, 220 volt ücreti veriyoruz ama aldığımız enerji 90 volt\" dedi.

\'UZUNGÖL\'E HİÇ YAKIŞMIYOR\'

Kafeterya işletmecisi Ahmet Özen de turizm işletmesine düşük voltta elektrik geldiği ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Ahmet Özen, \"Böyle doğa harikası, turizm merkezinde böyle bir sıkıntı nasıl olur? Daha ötesi böyle bir sorun nasıl bu güne kadar halledilmez. Elektrik çok düşük volta geliyor. Bu nedenle, klimayı geçtik, ağırladığımız misafirler telefonları dahi şarja takamıyor. Normalde elektrik 220 volt olması gereken yerde, 80 volta kadar düştüğü oluyor. İşletmede fritöz dahi çalışmıyor. Uzungöl\'e gelen turistlere zaten mahcubuz. Kendi imkânlarımızla güç takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz ama yine de yetmiyor. Bu sıkıntı Uzungöl\'e hiç de yakışmıyor. Regülatöre filan yüklendiğimiz için de normal enerjiden fazla tüketim oluyor. Yetkililerin biran önce bu bölgeye hizmet yapmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

\'BURAYA ARTIK BİR NEŞTER VURULSUN\'

Otel işletmecisi Eyüp Özkan, otelde bölgeye gelen turistlere nitelikli hizmet veremediklerini kaydetti, seslendiği yetkililerden bölgeye neşter vurmalarını istedi. Özkan, \"Çektiğimiz sıkıntı hat safhada. Buradaki düzenleme 40 yıl önce yapılan bir düzenleme. 40 yıl önce yapılan tesisattan hizmet alıyoruz. Dolayısıyla volt 110, 100 hatta 90\'a kadar iniyor. Hiçbir şekilde iyi bir enerji alıp yararlanamıyoruz. Cihazlarımız da bu nedele tamamen yanıyor, arızalanıyor. Düşük voltaj nedeniyle tüketim artıyor haliyle faturalar da yüksek geliyor. Önlemler aldık, regülatör koyduk ama defalarca yandı. Yetkiler buraya artık bir neşter vursun. Turizmle alakalı hiçbir kaliteli hizmet veremiyoruz. Enerji yok. Müşteriye bunu anlatmakta da zorlanıyoruz. Klimadan geçtik, müşteri telefonu şarja takıyor, dolmuyor, bir de onlardan fırça yiyoruz. Turizm cenneti bu bölgede hele hele bu çağda bu sıkıntılar hiç de yakışmıyor\" ifadelerinde bulundu.

\'ACİLEN TAKVİYE YAPILMALI\'

Kocaeli\'den gezmek için bölgeye Muhammet Ali Akdeniz, yaşanan düşük volt sıkıntısına tanık olduğunu belirterek \"Doğal güzelliğe fotoğraf çekmekten şarjım azaldı. İşletmede servis harika ama kendilerinden telefonu şarj etmek için yardım istedik. Telefonu taktığımız prizde düşük volt nedeniyle, çok güç şarj oldu. Buraya acilen takviye yapılmalı ve bu sorun halledilmesi gerekir\" dedi.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri de bölge için yeni elektrik trafo merkezi proje ve etüt işlemlerinin yatırım programına alındığını ve kısa sürede sorunun çözüme kavuşturulacağını belirtti.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında \'tabiat parkı\' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



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