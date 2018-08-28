Turizm cenneti Alaçatı'da rüzgar sörfüne çocuk ilgisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki turizm cenneti Alaçatı\'da, sığ ve durgun koyda esen rüzgarla yapılan sörfe, çocukların ilgisi her geçen yıl artmaya başladı. Sörf eğitim merkezinin kursiyerlerinin önemli bölümünü oluşturan çocuklar, kendilerine güven kazandıran sörfte heyecanı, adrenalini, deniz ile rüzgarın zevkini aynı anda yaşıyor. Sörfçü Çağla Kubat, \"Sörfte, doğayla mücadele içinde olunduğundan doğanın kurallarına uyduğunuz zaman ilerlersiniz. Bu sporda doğaya karşı gelmeyi değil, onunla yürümeyi öğrendiğiniz zaman başarılı olursunuz. Çocuklar karada bir takım olmalarına rağmen suda tek başınalar, bu da özgüvenlerini geliştiriyor\" dedi.

Türkiye\'nin dört yanından özellikle de İstanbul\'dan tatilcilerin akın ettiği Alaçatı, sadece denizi ve güneşiyle değil, rüzgarıyla da çekim merkezi haline geldi. Bu yıl tatilci sayısıyla rekor üstüne rekor kırılan Alaçatı\'da, özellikle çocuklar arasında ilginin arttığı alanlardan biri de rüzgar sörfü oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların da geldiği Alaçatı\'daki sörf eğitim merkezlerinin faaliyetleri hızlandı. Son yıllarda olduğu gibi bu sene de çocukların sörfe ilgisi, yetişkinlerden daha fazla oldu. Aileleriyle bu eğitim merkezlerine gelen çocuklar, burada eğitmenlerden sörf kursu alıp, bir yandan adrenalini bir yandan da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Aileler de kendilerine özel plajda denize girip, tatil yapma fırsatı buluyor. Sörf merkezlerinde, 3 ve 5 günlük programlarla kabul edilen kursiyerlere, özel ya da grup dersi veriliyor. Eğiticiler gözetimindeki kurslar sonrasında ise ilerleme kaydedenlerin güvenli alanlarda tek başlarına sörf yapmalarına izin veriliyor.

ÇAĞLA KUBAT: SÖRF ÖZGÜVEN KAZANDIRIR

\'Alaçatı\' ve \'sörf\' denildiği zaman ilk akla gelen sporculardan olan Çağla Kubat, bu sporun güzelliklerini anlattı. Hep çocuk odaklı çalıştıklarını belirten Kubat, \"2011 yılından beri çocuklara yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürdük. Çocuklara ağırlık verdik. Çocuk dünya şampiyonasını getirdik, etkinliklerimiz buna göre planladık. Hem de yaz kamplarımıza ağırlık verdik. Lisanslı sporcular yetiştiriyoruz. Hayatlarında önemli noktaya koymaları çok önemli\" dedi.

Sörfte doğayla mücadele edildiğini kaydeden Kubat, \"Sörfte doğayla mücadele içinde olunduğundan, doğanın kurallarına uyduğunuz zaman ilerlersiniz. Bu sporda, doğaya karşı gelmeyi değil onunla yürümeyi öğrendiğiniz zaman başarılı olursunuz. Çocuklar karada bir takım olmalarına rağmen suda tek başınalar, bu da özgüvenlerini geliştiriyor\" diye konuştu.

İlerleyen günlerde Koruncuk Vakfı yararına üçüncü kez yapacakları yarışma hakkında da bilgi veren Çağla Kubat, \"Biz buna önem veriyoruz. Çocuklar için sosyal sorumluluk projesi olduğunu gördük. Çocuk sporcular, kendileri gibi avantajlı olmayan kişiler için burada olacaklar\" dedi.

ÇOCUK SPORCULAR DA SÖRF TUTKUNU

Çağla Kubat Sörf Akademisi\'nde eğitim gören çocuklar da bu spora olana tutkularını anlattı. Çocuk sporculardan Ali Maga, \"7 yıldır sörf yapıyorum. Sörf yapmak benim için özgürlük gibi suda mücadele ediyoruz\" dedi. Öğrencilerden Ela Yurtseven, doğayla mücadele ettiğini, suyun üzerinde savaştığını düşündüğünü söyledi. Melisa Dora Yıldırım ise \"Benim için sörf sıradan bir spor değil. Spor olarak zor, doğa koşullarıyla suyla rüzgarla mücadele ediyoruz. Bu daha da keyifli yapıyor\" dedi.

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