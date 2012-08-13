Turizm Bakanlığı 1000 liralık ödülün üzerine yattı

Turizm Bakanlığı, 2000 yılında ‘’En güzel ev’’ yarışması açtı. Safranbolu’lu bir vatandaş birinci oldu. Bakanlık ise vaat ettiği bin liralık ödülü vermedi. Açılan dava üzerine ‘’Vatandaş haklı’’ diyen Danıştay, faizi ile birlikte bin 419 lira ödenmesini istedi.

Milliyet'in haberine göre, Turizm Haftası nedeniyle 15-22 Haziran 2000 tarihinde Karadeniz’deki 18 il arasında ‘’ En güzel ön görünüme sahip ev’’ yarışması açıldı. Yarışmayı kazanan evin sahibine bin lira ödül vaad edildi. Karabük Safranbolu’da yaşayan Yılmaz Kavuşturucu adlı vatandaş birinci oldu.

Ancak Turizm Bakanlığı bin liralık ödül parasını vermedi. Yılmaz Kavuşturucu’nun yaptığı yazılı başvuruyu da cevapsız bıraktı. Bunun üzerine faizi ile birlikte bin 419 liralık dava açıldı. Ancak Ankara 4. İdare Mahkemesi ‘’Yarışma sonrası birincilere ödül verilmesini zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme olmadığı’’ gerekçesiyle davayı reddetti.

Dava temyiz için Danıştay’a taşındı. Danıştay da mahkemenin kararını bozarak, faizi ile birlikte bin 419 lira isteyen vatandaş lehine karar verdi. Danıştay kararında ‘’İdareye güven ilkesi uyarınca yarışmaya katılan, birinci olan ve ödülü almak için beklentiye giren davacı haklıdır’’ denildi. Dava, idare mahkemesinde yeniden ele alınacak.