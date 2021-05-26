Turizm Bakanı Ersoy, tepki çeken "Ben aşılandım" videosuyla ilgili konuştu: Talimatımla saatler içinde geri çekildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlığın tepki çeken ve kaldırılan "Keyfine bak; ben aşılandım" videosuyla ilgili "Turizm Geliştirme Ajansı iki yıllık ve çok yoğun çalışan bir ajans. 100'den fazla bu tarz filmler üretiyor. Dünyada son 1 yılda Türkiye en yoğun tanıtım yapan ülke bu açıdan çok başarılı. 1 tane filmde bir hassasiyet oluştu ve sizin de belirttiğiniz gibi saatler içinde benim talimatımla geri çekildi. Tabii kapanmanın olduğu bir ülkede bu tarz hassasiyetler olabilir, biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Zaten anında da müdahale edildi ve film çekildi" dedi.

DW Türkçe'ye konuşan Ersoy, "Film bir hata mıydı?" sorusuna ise "Tekrar söylüyorum, 100'lerce film çekiyorsunuz ve 1 tanesinde bir hassasiyet oluşabilir, ortam da bunu gerektirebilir, gerekli müdahale yapıldı" yanıtını verdi.

Ersoy, Türkiye'nin 'rakip ülkelerle kıyaslandığında erken rezervasyonda en iyi rezervasyonu Türkiye'nin aldığını' da söyledi.