Turizm Bakanı Ersoy: 'Koronavirüs alarmı' algısını iyi yönetmezsek turizm ve ekonomi olumsuz etkilenir

Ersoy, her teşhisle ilgili gerekli hassasiyette önlem alındığını ancak şüpheli vakaların başka rahatsızlıklar olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Ersoy, “Koronavirüs alarmı diye vurgulayıp yurtdışında yanlış bir algı yaratırsak turizme kalıcı zarar veririz. Gribal enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde şüphelerle karşılaşacağız, bunları doğru yönetmemiz lazım” dedi.

"Şu an için izlemedeyiz, bizi endişelendirecek bir durum yok"

Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin yapacağı açıklamalar netleşmeden aktif bir eylem planına geçmenin doğru olmayacağını dile getiren Bakan Ersoy, “Ne yapacağımızı biliyoruz. Turizmi Geliştirme Ajansı'nın kurulma nedeni bu. Sektörlerimizi bunlara dayanıklı hale getirmeliyiz. Şu an için izlemedeyiz. Bizi endişelendirecek bir durum yok. Çinle ilgili büyük beklentimiz var. Bu beklentimizi etkiler. 2019'da 450 bine yakın Çinli turist ziyaretçimiz vardı. Bu sene de ciddi bir büyüme bekliyorduk. Bu büyüme gerçekleşmez. Türkiye'nin genel turist profilinde çok etkili bir sayı değil. Nerelere sıçrar onu konuşmak için erken. Gelişim gösterdikçe adım adım izliyoruz. Ona göre önlemlerimizi değiştireceğiz. Sadece Çin ile sınırlı kalırsa Türkiye'nin turizmi açısından çok etkili olmaz. Türkiye'nin 2020 hedefini etkilemez” ifadelerini kullandı.

"Define aramaya izin vermezseniz bu kez kaçak kazıları teşvik etmiş olursunuz"

Dipsiz Göl'de define aranması olayından sonra define aramaları ile ilgili koşulları ağırlaştırdıklarını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Define kazı izinlerini vermek bir dert vermemek ayrı bir dert. Vermezseniz de bu kez kaçak kazıları teşvik etmiş olursunuz. Bu daha sıkıntılı bir durum. En azından bizim kontrolümüz altında oluyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa müdahale etme şansımız oluyor. Define izinlerinden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Binin üzerinde define kazı izni verildi, bir şey bulamadılar. Vermediğinizde daha büyük bir sıkıntı. Bu sefer her yeri delik deşik ederler. En azından kontrollü bir şekilde kazı bittikten sonra eski haline getirme çalışmaları yapılıyor. Başına görevli koyuyoruz.”