Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Temmuzda tesislerin hepsi açılır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak" dedi.

Turizmde sertifikasyon konusuna değinen Ersoy, "Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye" diye konuştu.

Turizmdeki gidişatı değerlendiren Ersoy, "İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" dedi.

Ersoy, "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişin de konuşan Ersoy "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz" diye konuştu.