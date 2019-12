-TURİZM ATAĞA GEÇİYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehir ve kültür turizmi konusunda çok ciddi kaynak ayırdıklarını ve alt yapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, ''Van bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir yöre. Van eksenli bir turizm gelişmesi planlamaya çalışıyoruz. Şu anda iki yöreye özel biçimde önem vermeye çalışıyorum. Doğuda Van, iç doğuda Erzurum olmak üzere iki bölgede Doğu Anadolu turizmini ayacağa kaldırmaya çalışıyoruz'' dedi. Bakan Günay, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin ve Adıyaman'da, hatta Van'a, Kars'a Ağrı'ya İshak Paşa Sarayı'na kadar olan coğrafyada inanılmaz bir kültür turizmi potansiyeli bulunduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir damak tadı, yemek kültürü ve gastronomi konusunda büyük zenginlik olduğunu dile getiren Günay, ''Terör asıl o bölgeyi olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin batısında şu ana kadar biz düşe kalka çok iyi bir yere geldik ama Doğu ve Güneydoğu insanı turizmden büyük bir gelir elde edebilir. Büyük bir istihdam kapısı çünkü turizm'' diye konuştu. Bakan Günay, Doğu Karadeniz bölgesinde de turizm odaklı bir kalkınma planı hazırladıklarını anımsatarak, ''Karadeniz ve Doğu Anadolu'da turizm odaklı kalkınma potansiyelini ayağa kaldırma konusunda yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Terör ne yazık ki bu bölgelerde, iç Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da bir bomba patladığı zaman, potansiyelin gecikmesine, kendisini devreye sokmasının engellenmesine yol açıyor'' dedi. ''Türkiye'nin kültür ve turizmdeki en büyük sorunu sizce nedir?'' sorusuna, ''Israrla her yerde söylüyorum. Türkiye'nin kültür yapısını da her yerde tahrip eden, turizm potansiyelini de önemli ölçüde etkileyen çarpık kentleşme'' yanıtını veren Bakan Günay, Türkiye'nin çarpık kentleşmeyle baş etmeye çalıştığını vurguladı. Bakan Günay, ''erken rezervasyon rakamlarıyla'' ilgili soru üzerine, Türkiye'nin turizmde geçen yılı artıyla kapatan tek ülke olduğunu hatırlattı. Erken rezervasyon kampanyasının iki yıldan bu yana iç turizme yönelik yapıldığını kaydeden Bakan Günay, ''Yoğun bir yakınma oluyordu önceki yıllarda bizim yurttaşlarımız yabancılardan daha pahalı hizmet alıyorlar diye. Bizde erken rezervasyon kampanyası başlatarak aynı indirimlerden kendi yurttaşlarımızın da yararlanmasını sağlamaya çalıştık. Geçen yıl yüzde 40'lar civarındaydı sanıyorum bu yıl yüzde 60'lar civarında bir artış sağlandı. Erken rezervasyon sayesinde iç turizmde büyük bir hareketlilik sağlandı. Böyle devam edecek gibi görünüyor'' diye konuştu. Türkiye'nin termal alanda büyük bir potansiyeli bulunduğunu anlatan Günay, ''Termal Master Planı'nı bitirdik. Türkiye'de şu anda çok sayıda Erzurum'dan İzmir'e kadar çeşitli alanlarda termal alanı tahsis edebileceğimiz elimizde hazırlığımız var. Bu konuda yatırımcılara her türlü kolaylığı göstermeye hazırız'' şeklinde konuştu. Kongre turizminin de çok önemli olduğunu belirten Günay, bu konuyla ilgili çalışmaların da hızla sürdürüldüğünü söyledi.