Turizm acentesi temsilcilerini taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA) - GİRESUN\'un Dereli İlçesi\'nde turizm acentesi temsilcilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Pınarlar Köyü\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 28 AY 598 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralananların yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcilerinin olduğu, otobüsle Kümbet Yaylası\'ndan Kuzalan Şelalesi\'ne gittikleri belirtildi. Otobüsde ayrıca Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ve Ordu-Giresun Havalimanı THY Satış Müdürü Yunus Akbulut’un da bulunduğu ifade edildi.

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