Turistlerin tercihi Türkiye yerine İspanya

Alman haber dergisi ‘Der Spiegel' ‘terörün seyahat alışkanlıklarını değiştirdiğini' yazdı. Gerçekten de tatil yörelerinde düzenlenen saldırılar seyahatin tehlikeli olabileceği duygusunu yarattı. Yine de terör korkusu tatile düşkün Almanların hevesini kırmaya yetmiyor.

Turizm araştırmacısı Ulrich Reinhardt Almanların terör tehlikesine ‘temkinli ve pragmatik' tepki gösterdiğini söylüyor. Çoğu Alman, tatilden olacağına tatil yapacağı yeri değiştiriyor.

Bombalar turizmi vuruyor

Bu tatil sezonunda İspanya'yı Türkiye'ye tercih eden Almanların sayısı arttı. Terör saldırıları turistin gözünü korkuttu. Mayıs ayına kadar Antalya'daki turistik rezervasyonlar yüzde 40 oranında azaldı. Bu düşüş, haziran ayı sonlarında İstanbul havalimanında düzenlenen silahlı saldırıdan önce kaydedilmişti. Turizm Türkiye Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılasının yüzde altısını yaratıyor. Çalışan her on kişiden biri geçimini turizmden sağlıyor. 300'den fazla can alan terör saldırıları büyük turistik işletmeleri de sıkıntıya soktu.

Turizmciliğin bomba patlamadan da siyasi oyunların elinde oyuncak olabileceğini Türkiye düşkünü Rus turistler gösterdi. Rus jetinin düşürülmesinden sonra Kremlin Türkiye'ye yapılan Charter seferlerini yasaklayınca Rus turistlerin sayısı yüzde 90 oranında azaldı. Putin uçuş yasağını kaldırınca, Antalya'ya ilk seferde 189 turist geldi.

Birinin derdi diğerinin sefası

Almanya'nın büyük seyahat acentelerinden TUI'de tatilini Türkiye'de geçirmek üzere rezervasyon yapanların sayısı yüzde 40 azaldı. İspanya ise turiste yer yetiştiremiyor. Konaklama fiyatlarının yüzde 8 oranında artmış olmasına rağmen İspanya'daki otellerin doluluk oranı yüzde 100'ü buluyor. Haziran sonuna kadar İspanya'ya giden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında arttı.

Oysa İspanya da ağır bir krizin etkileriyle boğuşuyor. İşsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde. 3,8 milyon İspanyol işsiz. Ekonomik durumun turisti ilgilendirmediğini söyleyen turizm araştırmacısı Reinhardt ‘turistin karşılaşmak istediği tatil tablosunun bozulmasına razı olmadığını', söylüyor.

Turist istemediğini göz ardı edebiliyor

Almanların yeniden keşfettiği Yunanistan için de aynı şey söz konusu. Ekonomik krize rağmen turizmcilik branşı altın günlerini yaşıyor. İşsizliğin azalmadığı Yunanistan'da her dört kişiden biri bu branşta çalışıyor. Yunanistan'da tatil yapan yabancı sayısı geçen yıl yüzde 18 oranında artmıştı. Mülteci krizi yüzünden Yunan adalarındaki durum ise biraz farklı.

Turist dünyanın tehlike odakları arasında da seçici olabiliyor. Orlando'da 50 kişinin öldürülmüş olması Florida seyahatlerini etkilemedi. Dünyayı dolaşmayı seven bireysel turist olumsuz haberlere önem vermiyor. Amma Türkiye, mısır ve Tunus deyince durum değişebiliyor.

Seyahat acentesinde çalışan Heike Werner geçen yıl terörün yüzün üzerinde can aldığı Paris'in cazibesinden hiçbir şey kaybetmediğini ve büyük şehirlerde yaşayanların, ‘her zaman her yerde bir şeyler olabileceğini ama hiçbir şey de olmayabileceğini hesaba kattığını', söylüyor.

Berlin de turist sayısının arttığı metropoller arasında yer alıyor. Almanya başkentini yılın ilk beş ayında beş milyon turist ziyaret etti. Berlin Turizm Ajansı'ndan Berkhard Kieker turist sayısının bir yılda yüzde 3 oranında arttığı Berlin'in ‘turistik süper güç' olduğunu ve Paris ve Londra ile başa baş gittiğini belirtiyor.

Berlin en fazla Rus turist kaybetti. Rus turist sayısının yüzde 26 oranında azalmasında terörizm değil, Rusya'daki kriz ve Kırım'ın ilhakından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili oldu.

‘Giden tadına doyamıyor'

Berlin yabancı olduğu kadar yerli turistlerin de gözdesi sayılıyor. Yurtiçinde tatil yapan Almanların tartışmasız cazibe merkezi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Baltık Denizi kıyıları. Turizm araştırmacısı Reinhardt Baltık Denizi için ‘bir giden, bir daha gidiyor', diyor. Öncelikle Doğu Almanlar yaz tatilini kendi eyaletlerinde geçiriyorlar.

4 milyon 200 bin nüfuslu Hırvatistan açısından da turizm en önemli ekonomik branşlar arasında yer alıyor. Adriyatik sahilleriyle ülkenin dağlık bölgelerinde tatil yapan turist sayısı geçen yıl 14 milyonu aşmıştı. Hırvat yetkilileri en çok yamaçlarda özçekim yapmaya heves eden turistler endişelendiriyor. Geçenlerde Kanadalı bir turist selfie uğruna kayalıklardan düşmüş ve neyse ki mucize sonucu hayatta kalmıştı.