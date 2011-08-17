-Turistlerin ramazan ilgisi ANTALYA (A.A) - 17.08.2011 - Ramazan ayının turizm sezonunun en yoğun olduğu döneme denk gelmesi, tatilini Antalya'da geçiren turistlerin Ramazan'a olan ilgisini artırdı. Tur rehberi Özgür Aslanyılmaz, turistleri çarşı ve ören yerleri gezintisine çıkarmadan önce oruçla ilgili bilgilendirdiklerini söyledi. Turistlere Ramazanın müslümanlar için kutsal bir ay olduğunu ve oruç tutanların sabahtan akşama kadar aç ve susuz kalarak bedenlerini ve ruhlarını terbiye ettiklerini anlattıklarını belirten Aslanyılmaz, 29 gün süren oruçtan sonra müslümanların bayram gününü kutladıklarını söylediklerini belirtti. Turistlerin Ramazanla ilgili sık sık sorularıyla karşılaştıklarını da belirten Aslanyılmaz, en çok merak edilenin ise hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi geçtiği Antalya'da nasıl su içilmeden yaşanılabildiği olduğunu kaydetti. İngiliz turistler Lissiy ve Luis Cant'da Ramazan ayıyla ilgili ülkelerinde bilgi sahibi olduklarını söylediler. Londra'nın çok kültürlü bir kent olduğunu ve her dinden insanların bulunduğunu anlatan İngiliz turist Luis Cant, ''Türkiye'ye insanların oruç tuttuklarını bilerek geldik. Ülkemizde çok sık görmediğimiz bir durum. Ancak insanların azimle oruç tuttuklarını görmek çok ilginç'' diye konuştu. Amerikalı turist Brus Caprey'de sahur ve iftarın kendisine çok ilginç geldiğini söyledi. Türkiye'de insanların oruca olan ilgisinin yoğun olduğunu gördüğünü kaydeden Caprey, ''Oruçtan sonra birlikte yemek yemeleri yani iftar açmaları da çok ilginç'' dedi. Antalya'ya ilk kez geldiğini ve çok temiz ve güzel bir kentle karşılaştığını da anlatan Caprey, tekrar geleceğini belirtti. -Turistler de uyum sağlıyor Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anadolu Çay Bahçesinin İşletme Müdürü Ramazan Akar da Ramazanla birlikte yerli turist sayısında büyük oranda azalma olduğunu belirtti. Bazı yabancı turistlerin ramazan nedeniyle çay bahçesine oturduklarında garsonların içecek siparişi almak için yanlarına gittikleri sırada ''Hiçbir şey içmiyoruz. Bu ay Ramazan değil mi'' diyerek şaka yaptıklarını anlatan Akar, iftardan sonra yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğunun arttığını vurguladı. İsveçli turist Kappie Dunn'da, ''Yemek yemeden akşama kadar durmayı bir derece anlarım ancak susuz kalmak büyük bir sabır gerektirir. Bunu yapabilenlere çok şaşırıyorum'' şeklinde konuştu. Alman ve Rus turistlerin yoğun olarak bulunduğu kentte Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Yayınevi Müdürlüğü de yabancı dilde basılan dini eserlerde indirim kampanyası başlattığı bildirildi.