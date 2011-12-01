Turistlerin ilgisi çatışma izlerinde!

T24

Turistler çatışma izlerine bakıyor



12 kişinin ifadesine başvuruldu



Topkapı Sarayı duvarları, dün yaşanan korku dolu saatlerin izlerini net bir şekilde yansıtıyor Libyalı saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı olayda, Topkapı Sarayı’nın ilk kapısı olan Bab-ı Hümayün girişindeki dökme kapı ve mermer sütunlar kurşun ve saçma izlerinden büyük hasar gördü.Libyalı saldırganın öldürülerek durdurulabildiği çatışmanın ardından yaşananlar da netlik kazanmaya başladı. Beyazıt Mercan Yokuşu’ndaki av malzemeleri satan bir dükkandan pompalı tüfek alan saldırganın bir süre Sultanahmet’teki bir kafede oturduğu tespit edildi. Cankurtaran tarafından sarayın ilk girişi olan Bab-ı Hümayün kapısına yürüyerek gelen saldırganın, kapıda nöbet tutan askerleri yaraladıktan sonra her iki taraftaki dökme demirden yapılmış kapıları kapatarak, girişi engellediği ortaya çıktı. Kapı kanatlarını kapatarak kendisine bir savunma bölgesi hazırlayan saldırganın kendisiyle iletişim kurmaya çalışan Arapça bilen polislere de silahla karşılık verdiği öğrenildi.Çatışmanın ardından Topkapı Sarayı’nda hayat bu sabahtan itibaren normale döndü. Rehberler eşliğinde Topkapı Sarayı’nı gezen turistler büyük bir ilgiyle dökme kapıya ve mermer sütunlara isabet eden kurşun ve saçma izlerine bakıyor. Libyalı saldırganın güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu saçma isabet eden ağaçları ve asker nöbet kulübesini de inceleyen turistler, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.Öte yandan, dünkü saldırının ardından Topkapı Sarayı girişine konulmak üzere bir metal dedektör, saray kapısına getirildi.Topkapı Sarayı'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişinin ifadesine başvuruldu.Olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen otel görevlileri, görgü tanıkları ve çevrdeki işyeri çalışanları ifadelerinin ardından emniyetten ayrıldı. Topkapı Sarayı'na gelen Libyalı Samir Salem Ali El Nadhwri bir asker ve bir güvenlik görevlisini yaralamıştı. Nadhwri, polisin operasyonu sonucu ölü ele geçirilmişti.