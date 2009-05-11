Turistlerin gasp oyununu kameralar bozdu

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tosmur beldesindeki kent güvenlik kameraları, sigortadan para almak amacıyla gasp edildiklerini öne süren iki turistin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.



Tosmur Belediyesi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'dan Alanya'ya tatil için gelen çift, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Tosmur Beldesi'nde halk otobüsünden indikten sonra, motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildiklerini öne sürerek jandarmaya şikayette bulundular. Tosmur'daki Dimçayı Köprüsü yakınlarında yaşandığı iddia edilen olaydan sonra jandarma inceleme başlattı.



Jandarma, Tosmur Belediyesinden olayın yaşandığı iddia edilen bölgenin kent güvenlik kameraları görüntülerini istedi. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerin incelenmesi üzerine, turistlerin otobüsten indikten sonra yürüyerek otele doğru ilerledikleri, güzergah üzerinde gasp suçuna maruz kalmadıkları anlaşıldı.



Alanya Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili inceleme başlattı.



Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, kent güvenlik sisteminin, beldede ve çevresinde suç teşkil eden tüm olayları anında görüntüleyerek asayişin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.



Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:



"Beldemizin ve bölgemizin güvenliği için kısa bir süre önce yapmış olduğumuz bu hizmette, suç teşkil eden tüm olayları anında yakalayarak halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. 24 saat etkin olarak çalışan ve kaydı uzun süre hafızasında tutan kamera sistemimizle güvenli olan beldemizde güvenliği daha da arttırarak suç oranını düşürdük. İlerleyen günlerde kamera sayımızı arttırarak hizmetimize devam edeceğiz." (AA)

