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Yaşam

Turistlerin en çok merak ettiği yer Topkapı oldu

Topkapı Sarayı Müzesi'ni toplamda 325 bin 685, Ayasofya Müzesi'ni de 313 bin 549 kişi gördü

23 Mart 2013 18:31

Yerli ve yabancı turistlerin yeni yılın ilk iki ayında en çok Osmanlı sultanlarının ikametgahı, yönetim ve eğitim merkezi olan Topkapı Sarayı Müzesine ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünün (DÖSİMM) müze ve ören yeri istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'deki müze ve ören yerlerini toplamda 2 milyon 105 bin 752 turist gezdi.

Şenay Ünal'ın AA'da yer alan hebrine göre, yerli ve yabancı turistlerin yeni yılın ilk iki ayında en çok Osmanlı sultanlarının ikametgahı, yönetim ve eğitim merkezi olan Topkapı Sarayı Müzesine ilgi gösterdi.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yıları arasında yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te müzeye dönüştürülen, saltanat hazinesi, mukaddes emanetler ve imparatorluk arşivlerinin yer aldığı Topkapı'yı, ziyaretçi sayısı bakımında, dünyanın en önemli anıtlarından birisi olarak gösterilen Ayasofya Müzesi ve 1926 yılından beri faaliyet gösteren Konya Mevlana Müzesi takip etti.

Topkapı Sarayı Müzesi'ni toplamda 325 bin 685, Ayasofya Müzesi'ni de 313 bin 549 kişi gördü. Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenlerden 4 milyon 106 bin, 968 lira, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edenlerden 4 milyon 214 bin 503 lira gelir elde edildi.

 

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