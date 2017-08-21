Turistleri su parkına götüren midibüs devrildi: 27 yaralı (2) - Yeniden

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da yerli ve yabancı turistleri su parkına götüren midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Büyük Çaltıcak Mevkii\'nde meydana geldi. Antalya\'da bulunan su parkına gitmek için Beldibi\'ndeki 5 yıldızlı otelden yerli ve yabancı turistlerle çıkış yapan 07 EEJ 91 plakalı midibüsün şoförü Erhan Çiftçi, Büyükçaltıcak mevkii tünel çıkışında aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, yol kenarına devrildi. Kazada, midibüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Antalya\'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazaya yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu söyleyen midibüs şoförü Erhan Çifçi, \"Bir anda yoldan çıkarak devrildi. Ne yapacağımı şaşırdım\" dedi.



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