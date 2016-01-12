Turistleri hedef alan 10 terör saldırısı



1. 12 Ocak 2016 - İstanbul

İstanbul'da turistlerin gözde mekanı tarihi yarımadada bulunan Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısında sekizi Alman 10 turist hayatını kaybetti. Saldırganın IŞİD militanı olduğu açıklandı.

2.31 Ekim 2015 – Mısır

Mısır'dan Rusya'ya giden Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağı havalandıktan 23 dakika sonra 214 yolcu ve 7 mürettebatıyla Sina Yarımadası'nda düştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi, ancak Washington ve Londra buna şüpheyle yaklaştı. Hayatını kaybeden turistlerin çoğu Rusya vatandaşıydı.

3. 17 Ağustos 2015 – Tayland

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir Hindu tapınağına düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlardan ikisi Hongkong'lu turistti.

4. 26 Haziran 2015 – Tunus

Tunus'un sahil kenti Susa'da bir otelin plajına düzenlenen silahlı saldırıda 38 yabancı turist öldürüldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

5. 18 Mart 2015- Tunus

Tunus'un en prestijli müzelerinden Bardo'nun hedef alındığı saldırıda 21 turist ve bir polis hayatını kaybetti. Saldırıyı yine IŞİD örgütü üstlendi.

6. 24 Nisan 2006 – Mısır

Mısır'ın tatil bölgesi Dahab'da üç ayrı yere düzenlenen bombalı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Alman vatandaşı bir çocuk da bulunuyordu.

7. 23 Temmuz 2005 – Mısır

Mısır'ın Sina yarımadasının en güney noktasındaki tatil kenti Şarm El-Şeyh 23 Temmuz 2005'de art arda üç saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda aralarında Batılı turistlerin de bulunduğu 68 kişi yaşamını kaybetti. Saldırıları dört ayrı grup üstlendi.

8. 28 Kasım 2002 – Kenya

Kenya'nın Mombasa kentinde bir otele düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden üçü İsrailli turistti.

9. 12 Ekim 2002 – Endonezya

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen bombalı saldırılarda bir restoran ve bir diskotek hedef alındı. Saldırılarda çoğu turist 202 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı radikal İslamcı El Kaide örgütü üstlendi.

10. 11 Nisan 2202 – Tunus

Tunus'un Cerbe adasındaki El-Griba Sinagogu'na düzenlenen saldırıda 14'ü Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı El Kaide örgütü üstlendi.