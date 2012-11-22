Turistleri dolandıran taksici yakalandı

İstanbul'da aracına yaptığı düzenekle taksimetrenin iki kat daha fazla yazmasını sağlayan taksici gözaltına alındı. Taksicinin el çabukluğuyla 50 liralık banknotları 5 lirayla değiştirdiği belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’a turist olarak gelen A.İ.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

A.İ. verdiği ifadede Nuruosmaniye Caddesi'nde bir taksiye bindiğini, taksi şoförünün kendisini bir süre gezdirdikten sonra Mısır Çarşı'na bıraktığını ve 39 lira ücret aldığını söyledi.Plakası tespit edilen 50 yaşındaki taksi şoförü H.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı takside yapılan incelemede, taksimetrenin ayar mührünün kırıldığı, gaz pedalının kenarına yerleştirilen düzenek sayesinde, 100 metrede bir artan ücretin 50 metrede bir arttırıldığı, böylelikle müşterilerden iki kat ücret alındığı belirlendi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin taksisine binen turistlerin verdikleri 50 liralık banknotları el çabukluğu ile 5 liralık olanlarla değiştirdiği de tespit edildi.

H.K.'nın kullandığı takside bulunan taksimetre ile fazla ücret yazmasını sağlayan düzenek sökülerek incelenmesi için İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan taksici, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.