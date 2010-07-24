Turistlere zorla su içiriyoruz

T24 - Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Gedik, turizm kenti olmaya çalışan Amasya’da içki yasağını eleştirdi. Gedik, yabancı turistlerin dondurma yiyip kentten ayrıldığına dikkat çekerek, “Turist kendi memleketinde su gibi bira içiyor, içki içiyor. Biz adama burada zorla su içiriyoruz” dedi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Gedik, Amasya’nın doğal müze olduğunu ancak turizm kenti olma konusunda altyapı ve eğitim çalışmalarının yapılmadığını söyledi. Turizm işletmelerinin gece 11’de kapandığını anlatan Gedik, “Turizm kentlerinde eğlence bu saatten sonra başlıyor. Yabancı turist dondurma yiyip kentten ayrılıyor. Turist kendi memleketinde su gibi bira içiyor, içki içiyor. Biz adama burada zorla su içiriyoruz” diye konuştu.



Amasya’nın kalkınmada öncelikli bölgeler arasında Samsun, Gaziantep gibi kalkınmış kentlerle 3. bölgeye alınmasını eleştiren Gedik, “Beş yıl önce sanayide 4 bin 200 kişi çalışıyordu, bugün bu rakam 483’e düşmüş durumda. Amasya göç veren bir kent haline getirildi” dedi.





İşyerleri kapanıyor



Organize Sanayi Bölgesi’nin bir yıl sonra kapanacağına dikkat çeken Gedik, bölgedeki 26 işyerinin 11’e düştüğünü, yatırımcının elektrik ve su faturasını ödeyemediğini, eylül ayından itibaren bölgenin elektrik ve suyunun kesileceğini vurguladı.



Gedik ildeki işsizliğin 25 bin düzeyinde olduğunun altını çizerek “Sorunları dile getiriyoruz, müfettişleri gönderiyorlar. 8 yılda Amasya ekonomisi ciddi bir darboğazdan geçti. Yatırımlar il dışına kaydı. Amasya adeta sahipsiz bir görünümde” diye konuştu.