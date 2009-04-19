Turistlere sahte içki uyarısı

İngiltere’deki tatil acente şirketlerine Türkiye'ye gönderecekleri turistleri Türkiye'de satılan sahte içkiler hakkında uyarmaları söylendi.



İngiliz basını üç haftada on bir turistin anti-friz yapımında kullanılan metanol karışımlı içki içtikten sonra öldükleri bildirildi.



Sahte alkol olayının son kurbanları ise yaşları 17, 19 ve 21 olan üç Alman öğrenciydi. Antalya'da İngiliz turistler tarafından çok popüler olan bir otelde yaşanan olayda üç genç votka içtikten sonra hayata gözlerini kapattı.



Sahte içki tüketiminden sonra hayatta kalmayı başaran dört genç Türkiye'de tedavi gördükleri hastanede gazetecilere yaptıkları açıklamada, kaldıkları otelin sahilinde 25 Euro'ya iki şişe votka aldıklarını ama iki bardak içtikten sonra kendilerini iyi hissetmedikleri için hastaneye kaldırıldıklarını söylediler.



Otopsi sonuçlarına göre ölüm nedeni methanol zehirlenmesi. Olayların ardından polis yaptığı araştırmalar sonucu iki otel görevlisini tutukladı ve sahte içkileri temin ettiğini düşündükleri üçüncü şahsın ise hala peşinde.



2005 yılında 22 kişinin sahte rakı içtikten sonra ölmelerinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tekrar aynı olayın baş göstermesi İngiliz turistleri ve tatil acente şirketlerini korkutuyor.



İngiliz basınında geniş yer alan olayda, Türkiye'ye gidecek olan turistlere içkilerini tanınmış marketlerden almaları, barda ise içki şişelerini dikkatle incelemeleri gibi uyarılar yapıldı.

