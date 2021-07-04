İstanbul Fatih Beyazıt'ta bazı kişilerin turistlere para karşılığında HES kodu alan bir kişi gözaltına alındı.

HES kodunun toplu ulaşım araçları, AVM, kafe gibi alanlarda zorunlu olmasının ardından turistlere parayla HES kodu alan bazı kişilere rastlandı. Bu kişilerin işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para aldığı belirtildi. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fServet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.

Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi. (DHA)