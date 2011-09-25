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Kültür-Sanat

Turistlere de müze kartı

Müzelere giriş için gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturan turistlere de müze kartı hizmeti verilecek.

25 Eylül 2011 03:00



T24- Müzelere giriş için gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturan yabancı turistlere müze kartı hizmeti verilecek. İstanbul'daki müzelerde geçerli olan 'Museum Pass İstanbul' 3 gün boyunca müzelere tek giriş imkânı sağlayacak.



Zaman'ın haberine göre, turistler, gişe kuyruğunda beklemeden İstanbul'da bulunan Ayasofya, İstanbul Büyük Saray Mozaikleri, İstanbul Arkeoloji, Kariye, Topkapı Sarayı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi toplamda 6 müzeyi ziyaret etme fırsatı bulacak. 72 TL'ye satılacak olan kart, bazı özel müzelerde, kurumlarda ve mağazalarda indirim imkânı da sunacak.


Yabancı turistlerden talep gelmesi üzerine Kültür Bakanlığı ile böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen TÜRSAB Genel Sekreteri Günnur Özalp, "Özellikle yabancı turistlerimize yönelik bir hizmet olacak. Yurtdışında bazı büyük şehirlerde de böyle uygulamalar var" dedi.


Kongre ve Kültür Turizmi için gelen turistlerin ortalama 3 gün Türkiye'de kaldıklarını dile getiren TÜRSAB Satış ve Pazarlama Direktörü Kibele Eren, müze karta 3 gün zaman sınırlaması getirdiklerini ifade etti. Eren ayrıca turistler için ulaşım kartı çalışmaları olduğunu da anlattı.


Mağazalarda indirim imkânı


Ülke çapında bulunan Geleneksel El Sanatları mağazalarında kitaplarda % 35, diğer ürünlerde ise % 15 indirim.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri mağazasından yapılan alışverişlerde % 10 indirim.

Rahmi M. Koç ve Sakıp Sabancı Müzesi ziyareti için alınan tam bilet üzerinden % 20, müze bünyesinde yer alan mağazalarda ise % 10 indirim.

Sapphire Seyir Terası ziyareti için satın alınan tam bilet üzerinden % 20, seyir terasında yer alan Fotoğraf Köşesi, Vista Cafe ve Sapphire Shop'ta % 10 indirim.

Turing, El Sanatları Çarşısı'ndaki ürünlerde % 20, kurumun neşriyatı yayınlarda ise % 15 indirim.

Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi ziyareti için satın alınan tam bilet üzerinde ve CineTele Cafe'de yapılan harcamalarda % 20 indirim.

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