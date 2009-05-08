Turistlerden domuz gribine maskeli önlem

Dünyada paniğe neden olan "Domuz Gribi" virüsü, turistleri de önlem almaya zorladı. Konya'daki Mevlana Müzesi'ni gezen turistlerin, ağız ve burunlarına maske takmaları dikkat çekti. Rehberler, turistlerin müzedeki kalabalık nedeniyle, önlem amaçlı maske taktıklarını söyledi.



Mevlana Müzesi, özellikle Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon turistin gezdiği Mevlana Müzesi'nde, bazı turistlerin 'Domuz Gribi'ne önlem olarak ağız maskesi ile dolaşması dikkat çekti. Rehberler, turistlerin müzedeki kalabalık nedeniyle önlem amaçlı maske taktıklarını, domuz gribi virüsü kapmaktan endişe ettiklerini söyledi.