-TURİSTLER ''SULTAN'' MENÜYÜ SEVDİ (FOTOĞRAFLI) ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Antalya'daki 5 yıldızlı oteller geleneksel Türk yemeklerini yerli ve yabancı misafirlerinin damak tadına sundu. Dedeman Antalya Otel aşçıbaşı Ali Doğan ve ekibi de Ramazan ayı nedeniyle Türk mutfağının Osmanlı'dan günümüze kadar gelen önemli yemeklerini içeren menüler hazırladı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Doğan, özel olarak hazırlanan ve Osmanlı'nın önemli kadın şahsiyetlerinin isimlerinden oluşan ''Valide Sultan'', ''Hürrem Sultan'', ''Safiye Sultan'', ''Dilruba Sultan'', ''Mihriban Sultan'' ve ''Rabia Sultan'' isimleri verilen özel menülerin konukların farklı damak tatlarına göre hazırlandığını belirtti. Doğan, Ramazan ayına özgü menülerin hafif ve mideyi yormayan yemeklerden oluştuğunu vurguladı. Yemekleri şifalı bitkiler ve organik ürünlerden yaptıklarını anlatan Doğan, yerli ve yabancı misafirler tarafından en çok tercih edilen ''Rabia Sultan'' menüsünde taze kekik aromalı sos eşliğinde, içerisinde kuru meyveler ve kıtır ekmek parçalarıyla doldurulup güllaç yaprağına sarılmış kuzu budu olduğunu belirtti. Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle iftar yemeklerini yabancı misafirlerin de tatma şansı bulduklarına dikkati çeken Doğan, ''Yabancı turistler iftar menülerimize ilgi gösteriyorlar. Çünkü bu dönem Türklere özgü yemeklerin sunulduğu bir dönem. Çok memnunlar'' diye konuştu.