Turistler otelde rehin kaldı

Çoğu emekli yüzden fazla Belçikalı ve Fransız turistin, tur şirketinin otele olan borcu nedeniyle Antalya’da rehin tutuldukları ortaya çıktı.



Tur yetkilisi Richard Naujokas, rehin alınma nedeninin, acentanın otele olan 80 bin Euro’luk bir borç olduğunu söyledi.



Bu miktarın yarısının tur acentasının sigorta şirketi tarafından ödendiğini açıklayan Naujokas, turistlerin Pazartesi oteli terk edecekleri belirtti.



Rehin alınan turistler otelin yemek ve oda hizmetinden yararlanabilmek için 275 Euro ödediler.



Tur yetkisi Naujokas olayla ilgili RTL televizyonuna yaptığı açıklamada “Bu yapılan yanlıştır. Bizim müşterilerimize bu şekilde davranılmamalıydı. Müşterilerimize resmen şantaj yapıldı” dedi.