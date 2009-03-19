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Yaşam

Turistler ölümden döndü

Alanya’da seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Turistler süratle araçtan indirilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

19 Mart 2009 02:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı turist taşıyan, hareket halindeki tur otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki turistler süratle araçtan indirilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürkan Gürsoy'un kullandığı tur otobüsünün arka kısmından, hareket halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanla birlikte alevler de başlayınca, otobüste bulunan 20'yi aşkın turist, süratle araçtan indirildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Motor bölümü ve arka kısmı tamamen yanan otobüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.

Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, otobüsün motor kısmında elektrikte kısa devre meydana geldiğinin ve yangının bu nedenle çıktığının belirlendiğini bildirdiler.

Yetkililer, araçta yaklaşık 15 bin TL'lik hasar oluştuğunu belirttiler.

Otobüsteki turistlerin Alanya'nın Avsallar beldesindeki bir otelde kaldıkları, olay sırasında gezmek ve alışveriş amacıyla araçla ilçe merkezine gittikleri öğrenildi.

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