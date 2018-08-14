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Ekonomi

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

Cansel KİRAZ- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarının yükselmesiyle, İstanbul'daki lüks markaların mağazalarının önündeki turist kuyruğu sürüyor

14 Ağustos 2018 18:24

Cansel KİRAZ- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarının yükselmesiyle, İstanbul\'daki lüks markaların mağazalarının önündeki turist kuyruğu sürüyor.
Arap turistlerin çoğunlukta olduğu kuyruklarda içeri girme süresi yaklaşık 45 dakikayı buluyor. Dolarla alışveriş yapan turistlere mağaza yetkilileri kurun anlık değişimiyle ilgili  güncel bilgi veriyor. Turistler, alışverişte başta çanta olmak üzere ayakkabı ve mont ve takı gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Turistlerin ilgi gösterdiği çantaların fiyatlarının 3 bin liradan başladığı belirtiliyor
Mağazadaki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir turist, \"Bazıları çok düşük bazıları ise normal. Doların çok uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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